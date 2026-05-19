Fundación Enaire preselecciona 30 obras para la fase final de su XIX Premio de Fotografía - FUNDACIÓN ENAIRE

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Enaire, institución dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha anunciado la preselección de 30 obras que competirán en la fase final de su XIX Premio de Fotografía.

La selección se ha realizado entre un total de 1.268 propuestas presentadas por 469 artistas, lo que confirma el prestigio del certamen en el sector artístico nacional e internacional.

El jurado, presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se reunirá el próximo 10 de junio para deliberar y elegir a los tres ganadores y quince finalistas. El fallo oficial se dará a conocer el día 11 de junio.

FASE MATERIAL Y EXPOSICIÓN EN PHotoESPAÑA.

A partir de ahora, el certamen entra en su denominada 'fase material'. Los autores seleccionados deberán presentar físicamente sus piezas para que el jurado pueda evaluar aspectos críticos de la fotografía contemporánea, tales como la producción, el acabado, el montaje y la presencia expositiva de las obras.

Las piezas ganadoras y finalistas formarán parte de una exposición colectiva organizada por la Fundación en el Centro de Arte Naves de Gamazo (Santander), integrada en la programación oficial del Festival Internacional PHotoESPAÑA.

El jurado de esta decimonovena edición está integrado por figuras de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión cultural y el arte.

Entre los 30 artistas que optan a los galardones figuran nombres como Emilio Pemjean, con su obra 'El país de los lotófagos 6'; Marina Bobo ('KISS_19'); Andrés Gallego ('Miniatura'); Rosa Isabel Vázquez ('La memoria Posible #11') y Álvaro Laiz ('Atlántico I'), entre otros destacados creadores que exploran desde el paisaje hasta la crítica social y la memoria histórica.

Con esta iniciativa, Fundación Enaire --que gestiona la Colección Enaire de Arte Contemporáneo-- refuerza su papel como agente activo en el fomento de las artes visuales y la democratización de la cultura aeronáutica y contemporánea en España.