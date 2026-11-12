El futuro de Jensen Huang, el CEO de Nvidia: qué escenarios baraja el mercado tras sus escándalos extramaritales

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Nvidia está trabajando con una firma externa para identificar posibles sustitutos de su consejero delegado, Jensen Huang, tras las informaciones sobre varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer que está siendo investigada por su presunta vinculación con actividades de espionaje para China, según ha explicado 'Bloomberg' este jueves, citando a una fuente familiar con la operación.

En esta línea, el diario 'The Wall Street Journal' informó anteriormente de que el consejo se estaba preparando para destituir a Huang, según fuentes conocedoras del asunto.

El consejo de Nvidia se enfrenta a una crisis de sucesión desde el domingo, cuando Huang reconoció haber mantenido una relación con Alice Huang, directiva del área de centros de datos de una empresa que es uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático.

Alice Huang fue directiva de Megaspeed International, una firma con sede en Singapur surgida de una compañía china del sector de los videojuegos. Esta firma lleva meses bajo investigación en Estados Unidos por su posible implicación en el contrabando de chips, según 'Bloomberg'. Tanto Megaspeed como Nvidia han negado cualquier irregularidad, mientras que Pekín ha rechazado las acusaciones de que espiara a Jensen Huang.

La crisis se agravó cuando 'The New York Times' informó de que Jensen Huang también había mantenido una relación con una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

Las caídas en Bolsa que está experimentando Nvidia recogen las dudas del mercado "sobre la capacidad de la compañía de mantener el ritmo de crecimiento visto hasta ahora bajo la dirección de otra persona", explican los analistas de Renta 4.

¿QUÉ ESPERAN LOS MERCADOS TRAS EL SEGUNDO ESCÁNDALO?

Según un análisis de la plataforma de inversión XTB, a diferencia del primer escándalo conocido días atrás, este caso plantea un conflicto de intereses directo y una posible infracción de las normas internas de gobernanza corporativa de Nvidia, que regulan estrictamente las relaciones personales entre directivos y subordinados.

PIERDE 400.000 MILLONES DE CAPITALIZACIÓN

La empresa ha perdido unos 400.000 millones de dólares de capitalización bursátil en las primeras sesiones de la semana. Paralelamente, un grupo de inversores ha presentado una demanda colectiva en Estados Unidos acusando a la empresa y a su director ejecutivo de haber ocultado información relevante sobre la relación con la directiva de Megaspeed.

La plataforma de mercados de predicción Polymarket sitúa al CEO de Nvidia como el principal candidato a continuar al frente de la compañía, con una probabilidad del 30%, seguido de la directora financiera, Colette Kress, con un 23%, y del vicepresidente sénior de Ingeniería, Ian Buck, con un 21%.

Según XTB, una eventual salida de Jensen Huang obligaría a revisar parte de la tesis de inversión en Nvidia, dado que el éxito de la compañía ha estado estrechamente ligado a su figura. La firma destaca tanto la alineación de intereses del directivo con la empresa como su papel visionario en un sector que exige una innovación constante para mantener la competitividad.

Aunque algunos inversores pueden considerar que Nvidia es una compañía capaz de funcionar con independencia de quién la dirija, XTB advierte de que "en las empresas tecnológicas el jinete es clave para ganar la carrera", y añade que las caídas en bolsa de la empresa cobran más sentido con la posibilidad de que Jensen Huang abandone su puesto como CEO.