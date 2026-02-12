Galletas Gullón eleva su facturación un 7,6% en 2025, hasta los 750 millones

Archivo - Planta de Gullón en Aguilar - GULLÓN - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galletas Gullón, la galletera centenaria y uno de los principales fabricantes de Europa, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 750 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto al año anterior, según informa en un comunicado.

En concreto, el 45% de la facturación procede de la exportación de sus productos, que ya están presentes en más de 125 países, siendo Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África algunos de los mercados en los que la galletera más ha crecido este año, y acercándose al objetivo de que en 2030 las exportaciones superen las ventas nacionales.

En el ámbito laboral, la galletera española ha alcanzado los 2.300 puestos de trabajo en 2025, siendo buena parte de ellos profesionales de la región, y prevé llegar a los cerca de 3.000 empleos en 2030.

La compañía ha señalado que estas cifras son el resultado de la combinación de eficiencia productiva, innovación, internacionalización y sostenibilidad.

El consejero delegado y director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, ha indicado que estos resultados "suponen un espaldarazo" a su estrategia, "demostrando que Galletas Gullón es capaz de no dejar de innovar y exportar sus productos sin perder sus valores y su compromiso local, además de crear puestos de trabajo y respetar el planeta y su entorno".

La galletera ha destacado su apuesta por la innovación, que es seña de identidad para la empresa, ya que fue pionera en el lanzamiento la primera galleta integral del mercado español en 1979, la elaborada con aceites vegetales en 1986 y cuenta con una experiencia de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares.

INVERSIÓN DE 20 MILLONES EN LA FÁBRICA VIDA 2

De esta forma, Galletas Gullón se mantiene como líder del sector galletero, con un 35% de cuota, del segmento sin azúcar con un 60%, y del de galletas ecológicas y BIO con un 32%.

En sentido, la compañía prevé que en 2026 vayan entrando en funcionamiento las cinco nuevas líneas de producción para la fábrica de VIDA 2 y se termine de ejecutar la inversión de 20 millones de euros destinados a ampliar su capacidad logística y almacenamiento de materias primas y material auxiliar.

"La historia de Galletas Gullón no se puede entender sin una apuesta continua por la innovación, un compromiso que nos ha permitido dar respuesta desde hace décadas a los diferentes gustos y necesidades de los consumidores. Continuamos invirtiendo en innovación para tener la capacidad de seguir respondiendo a las exigencias del mercado en el futuro", ha señalado la presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón.