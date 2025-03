Garamendi ve "una barbaridad" la "amenaza" de aranceles al vino, pero dice que EEUU es "un país amigo"

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado como "una auténtica barbaridad" la "amenaza" el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al vino europeo, pero ha insistido en que es "un país amigo" y fundamental porque comparte los valores con el resto del mundo occidental.

"No podemos compartir políticas del gobierno americano en algunos, pero que quede muy claro que Estados Unidos para nosotros es un país fundamental en todas nuestras relaciones y también desde el punto de vista de lo que significan los principios de democracia, de Estado de derecho, de Estado social", ha remarcado Garamendi en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de un encuentro en Zaragoza entre las patronales aragonesa y navarra, celebrado en el Espacio XPlora de Ibercaja.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por el apoyo de VOX a Trump, sobre lo que ha rehusado pronunciarse expresamente. "Yo no voy a opinar de lo que tenga que decir VOX o no, ellos sabrán. Yo sí sé la opinión, en este caso, del mundo de la empresa española, del mundo de las grandes, medianas, pequeñas y autónomos, que somos los que realmente estamos en el día a día de este país junto con el resto de ciudadanos", ha dicho.

CONTRACCIÓN DEL MERCADO

El dirigente empresarial ha indicado que las exportaciones españolas a EEUU suponen un 4,5% del total, pero ha subrayado que más importante que la afección directa de los aranceles sería "la contracción del mercado", en especial en los principales estados clientes, que con Alemania y Francia.

A ello ha sumado, además del aumento de costes, que los aranceles provocarán que "todos van a intentar vender más hacia Europa, vender más hacia Canadá o vender más hacia México".

Ha señalado que hay acumulados 80.000 millones de inversión en activos en EEUU porque es un país "que nos da confianza" y es "fundamental" desde el punto de vista de las exportaciones.

No obstante, el presidente de la patronal ha avanzado que los aranceles van a tener también un efecto en la inflación, que ya se está viendo. "No hay más que ver las bolsas, especialmente las bolsas americanas, que están lanzando un mensaje clarísimo de que este no es el camino", ha explicado.

MÁS EUROPA, MÁS ESPAÑA Y MÁS DEFENSA

En definitiva, Garamendi ha recalcado que las políticas del presidente norteamericano no sólo afectan a la economía española, sino a la mundial porque implican "romper el planteamiento del multilateralismo" y "salirse también del atlantismo", todo ello en un contexto "delicado" en el orden mundial, con la guerra de Ucrania o la de Gaza.

Un cambio en el orden mundial, ha continuado, que está obligando a replantear las políticas de defensa, con un aumento en la inversión que "va a ser clave". "Para que las empresas funcionen, necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad", ha puntualizado, haciendo referencia al principio de la "no invasión".

El camino, para Antonio Garamendi, tiene que ser "un camino de multilateralidad" y Europa tiene que ser "más Europa", para lo que ha instado a trabajar con los informes Letta y Draghi.

En ese sentido, ha remarcado que también hay que hablar de "más España", ya que "no se entiende muy bien hablar de más Europa y aquí menos España", así como hacer "muchísima más inversión en defensa" porque "tenemos que estar protegidos los ciudadanos". En concreto, ha reclamado más inversión en ciberseguridad.

PREOCUPACIÓN EN LAS PATRONALES ARAGONESA Y NAVARRA

Por su parte, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha expresado su preocupación "porque los aranceles no dejan de ser impuestos" y le gustaría que se trabajara más por la competitividad de las economías, en lugar de "por poner más impuestos y a ver quién los pone más altos".

A su juicio, está política no es buena "para nadie" y "vamos a perder todos si seguimos por esta dinámica", ya que los aranceles significan incremento de precios e inflación y las empresas necesitan "certidumbre".

El presidente de la Confederación Empresarial Navarra, Manuel Piquer, ha coincidido en que un arancel "es un impuesto y es incertidumbre para las empresas", que necesitan "tranquilidad, estabilidad y estos anuncios no son buenos para ellas".

PROYECTOS OMNIBUS

Por otro lado, Garamendi ha adelantado que expondrá a los empresarios aragoneses y navarros los tres proyectos ómnibus que se han generado en la Unión Europea para simplificar el marco regulatorio en el sector privado.

Esto incluye las normas de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad o de diligencia debida, lo que va a significar "buenas noticias" especialmente a las pymes.

El presidente de la CEOE ha aprovechado también para reivindicar la industria como elemento "tractor" de la economía, en lo que tanto Aragón como Navarra son "dos comunidades muy atractivas", citando expresamente el sector de la agroalimentación.

"De hecho, en este momento, los inversores se están fijando de forma muy activa y proactiva en las dos comunidades. No hay más que ver, en el caso de Aragón, las últimas inversiones multimillonarias que se están planteando --en referencia a la instalación de diversos centros de datos-- y eso es porque se da confianza a los inversores", ha concluido.