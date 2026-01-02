El gasto de los turistas en España supera los 126.700 millones hasta noviembre, casi un 7% más que hace un año

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, a 1 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gasto total de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 126.707 millones de euros durante los once primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Esta cifra ya es superior a todo el gasto acumulado entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a 126.282 millones de euros.

Solo en el mes de noviembre, el gasto total ascendió a 8.094 millones de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2024, con un gasto medio diario que se incrementó un 5,4% hasta situarse en los 188 euros.

De acuerdo con los datos estadísticos, el gasto medio por turista en noviembre fue de 1.399 euros, con un incremento anual del 2,9%.

REINO UNIDO LIDERA EL GASTO ACUMULADO Y MENSUAL

En el análisis de los once primeros meses de 2025, Reino Unido se posicionó como el país con mayor gasto acumulado, aportando el 17,8% del total. Le siguieron en relevancia Alemania (11,8%) y Francia (8,7%).

En lo que respecta exclusivamente al mes de noviembre, los principales países emisores fueron Reino Unido (16,1% del total), Alemania (11,7%) y Países Nórdicos (8,1%).

En términos de variación anual, el gasto de los turistas británicos aumentó un 12,7%, mientras que el de los alemanes disminuyó un 0,7% y el de los procedentes de Países Nórdicos cayó un 4,5%.

PARTIDAS DE GASTO Y MOTIVACIÓN DEL VIAJE.

El transporte internacional (no incluido en paquete turístico) se situó como la principal partida de gasto en noviembre, con un 22,4% del total y un aumento del 3,9% respecto a 2024. Las actividades y el alojamiento representaron el 20,5% y el 17,3% del gasto, respectivamente, con incrementos del 1,9% en el primer caso y del 6,8% en el segundo.

En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generaron el 81% del gasto total de noviembre, con un desembolso un 3,9% superior al del año anterior.

El 57,6% del gasto total de noviembre fue realizado por turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, lo que supone un aumento anual del 4,7%, frente a la caída del 8,5% registrada en los alojamientos de no mercado.

Por su parte, el gasto de quienes contrataron paquete turístico aumentó un 10,4%, superando el incremento del 3,6% registrado por los turistas que viajaron sin él.

CATALUÑA LIDERA EL ACUMULADO Y CANARIAS EL MES DE NOVIEMBRE.

En los once primeros meses de 2025, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (18,5% del total), Canarias (17,5%) e Islas Baleares (16,4%).

Sin embargo, en el dato específico de noviembre, Canarias fue la región con mayor peso (27,7% del total y un aumento del 1,7%), seguida de Cataluña (18,1% del total y un alza del 5,9%) y la Comunidad de Madrid, que registró el mayor crecimiento con un 14,6% más de gasto y un peso del 17,1% sobre el total nacional.