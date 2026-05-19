Gayo defiende los cambios en Telefónica tras la llegada de Murtra y un crecimiento "transparente y creíble"

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el diario económico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha defendido que la compañía ha experimentado "muchos cambios" en el último año tras la llegada del nuevo equipo gestor liderado por Marc Murtra y ha recordado que la 'teleco' estableció en noviembre del año pasado un plan estratégico que intenta construir una compañía "transparente, creíble, que construya crecimiento".

Gayo ha explicado en en su intervención en el VII Foro Internacional 'Expansión' que la prioridad es demostrar la capacidad de ejecución del grupo "cada trimestre, pero en realidad es cada día", tras unos resultados del primer trimestre que, según ha destacado, han sido bien recibidos por el mercado.

El directivo ha reconocido que la transformación emprendida implica cambios organizativos y en la forma de trabajar, pero ha insistido en que lo esencial es mantener el foco. "Que todos tengamos claro cuál es el objetivo de la compañía [...] y que no demos un paso atrás en nuestra firmeza", ha añadido.

IA: MÁS VALOR QUE EFICIENCIA

Gayo ha abordado también el papel de la inteligencia artificial (IA), un ámbito que, a su juicio, se asocia "mucho" al recorte de costes. "Llevar a que la IA es un tema solo de eficiencia yo creo que es dejarnos toda una mitad o más de los beneficios", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el mayor impacto de esta tecnología se está viendo en la mejora del servicio y la innovación. Como ejemplo, ha citado la aplicación de IA en la red móvil en Alemania, donde Telefónica ha logrado reducir un 30% las incidencias, lo que supone tanto eficiencia como una mejora directa en la experiencia del cliente.

También en los centros de atención, la IA permite ofrecer respuestas "más ajustadas a lo que el cliente necesita", lo que refuerza la calidad del servicio más allá del ahorro de costes.

FORTALEZA EN ESPAÑA PESE A LA COMPETENCIA

Sobre el comportamiento de Telefónica España, que ha resistido mejor de lo esperado en un mercado muy competitivo, Gayo ha sido claro: "La principal palanca es que las expectativas eran erróneas".

El directivo ha atribuido esta resiliencia a varios factores, entre ellos contar con "la mejor red fija y [...] la mejor red móvil de este país", mejoras en la atención al cliente y una oferta diversificada que incluye televisión, alarmas, energía o seguros.

En el segmento empresarial, ha destacado el giro hacia servicios no tradicionales, hasta el punto de que la compañía ya ingresa más por servicios distintos de las telecomunicaciones que por los propios servicios de conectividad.

Respecto al avance de Digi, Gayo aseguró que su impacto ya está incorporado en el mercado y que Telefónica ha sabido adaptarse mejor que sus competidores. Además, ha defendido la estabilidad del negocio mayorista, donde la relación con Digi se basa en acuerdos a largo plazo que aportan "predictibilidad total".

INGRESOS, MÁRGENES Y NUEVAS VÍAS DE CRECIMIENTO

En relación con la presión sobre los ingresos del sector, el consejero delegado rechazó que Telefónica esté sacrificando márgenes. "Nosotros en la evolución de ingresos no estamos deteriorando los márgenes", ha afirmado.

Si bien ha reconocido que los nuevos negocios tienen menor rentabilidad, también requieren menos inversión, lo que equilibra su aportación en términos de generación de caja. A ello se suma la capacidad de la compañía para seguir ganando eficiencia, lo que, en conjunto, sustenta una evolución positiva prevista en su plan estratégico.

EUROPA Y CONSOLIDACIÓN

En clave europea, Gayo ha percibido un cambio en el enfoque regulatorio hacia las fusiones, con nuevas directrices que valoran aspectos como la innovación, la escala o la calidad del servicio. No obstante, se ha mostrado prudente. "Hasta que no veamos cómo contesta la Comisión Europea [...] seguridad no tenemos", ha añadido.

Por último, Gayo ha considerado que el mercado no reconoce suficientemente una de las principales fortalezas de Telefónica: "la capacidad de ejecución". En su opinión, el grupo cuenta con un equipo con "enorme cultura" y orgullo de pertenencia, factores clave para llevar adelante su transformación.