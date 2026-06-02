Ghani (Amazon): Los socios de Prime en España ahorraron 120 euros anuales, más del doble de lo que cuesta

Archivo - Jamil Ghani, vicepresidente mundial de Amazon Prime - AMAZON - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amazon cumple su 15º aniversario en España, donde del 23 al 26 de junio celebrará el Prime Day, tras el éxito de la pasada edición del evento, que fue "la más grande de la historia", según el vicepresidente mundial de Amazon Prime, Jamil Ghani, para quien la suscripción aspira a ofrecer un valor "desproporcionado", recordando que los abonados españoles ahorraron el año pasado 120 euros, "lo que es más del doble de la cuota que se paga anualmente".

En una entrevista con Europa Press, de cara al inminente Prime Day de 2026 en España, que por segunda edición consecutiva extiende su duración a cuatro días, el directivo del gigante estadounidense de comercio electrónico afirma que, con un precio anual de 49,90 euros o 4,99 al mes, la suscripción "ofrece una excelente relación calidad-precio".

"El miembro promedio en España el año pasado ahorró 120 euros, lo que es más del doble de la cuota que pagas anualmente", resume Ghani en referencia al ahorro relacionado con los gastos de envío, al que habría que sumar los ahorros del Prime Day, además de ventajas como el servicio de streaming de Prime Video, música, juegos, Luna o Alexa.

"Mi objetivo es que Prime sea la primera suscripción que los hogares que buscan optimizar su presupuesto incluyan en su lista y la última que quieran eliminar, porque les aporta muchísimo valor y cubre muchas de sus necesidades", sostiene el vicepresidente de Amazon Prime.

En cuanto al programa en España, el vicepresidente de Amazon Prime a nivel global considera "realmente notable" cómo ha evolucionado en estos 15 años, desde un servicio centrado en envíos hasta una oferta que integra múltiples servicios.

En este sentido, recuerda que la multinacional ha invertido en España desde 2011 más de 25.000 millones de euros, lo que representa más de 28.000 puestos de trabajo en 40 centros operativos, permitiendo a Amazon ofrecer entregas en el mismo día en 16 ciudades españolas, además de contar con más de un millar de puestos de ingeniería en el país.

"España es un país muy importante para Amazon, y si bien el Prime Day se centra en los miembros, también es un reconocimiento de España como país y del éxito económico de España", comenta.

NOVEDADES.

Entre las novedades del Prime Day de este año, Ghani destaca el adelanto a junio de la celebración del evento, algo que no sucedía desde 2021 y que tiene en cuenta múltiples circunstancias, incluyendo la celebración del Mundial, así como días festivos nacionales y el calendario internacional, por lo que es la fecha "perfecta" para el Prime Day, que se celebrará en 22 países durante esa semana.

En este sentido, el directivo reconoce que la fecha del evento no es fija y es algo que la empresa debate continuamente, aunque la preferencia por el verano responde a que suele tratarse de un periodo de menor actividad y el Prime Day permite pensar de cara a las necesidades futuras, incluso de cara a la vuelta al cole o si hace falta ropa nueva para los niños.

"En el evento en sí, quiero que la gente ahorre dinero, y sabemos que ahorran dinero si los ingresos son altos, el tráfico es alto...", señala el directivo de Amazon Prime, subrayando que "es un beneficio desproporcionadamente valioso para cualquier hogar".

Asimismo, además de "obsesionarse" con poder ofrecer una experiencia excepcional y personalizada, diseñada a través de la calidad de las ofertas, la marca, los descuentos, Ghani también reconoce que el evento es parte fundamental del marketing y un momento muy importante para que la gente piense en Prime y considere hacerse miembro.

FATIGA PROMOCIONAL Y COMPETENCIA.

Por otro lado, ante la posibilidad de que el exceso de ofertas, rebajas y eventos de 'shopping' puedan provocar cierta fatiga promocional entre los consumidores, el vicepresidente de Amazon Prime considera que disponer de muchas opciones es algo fantástico para las personas y sirve a la compañía de estímulo para mejorar.

"Cuando hay ofertas competitivas realmente buenas, nos inspira a superarnos. En 2026 con el Prime Day, vamos a subir el listón con el nivel de personalización en cientos de miles de ofertas", comenta.

"A la gente le gusta ahorrar dinero, así que creo que los consumidores ganan, pero es nuestro trabajo ganarnos la confianza de los clientes y nunca lo damos por sentado. Siempre tiene que mejorar", resume Ghani.

Asimismo, en relación a la competencia de plataformas como TEMU o Aliexpress, el directivo de Amazon ha destacado que no es algo que obsesione a Amazon, que no busca superar a nadie, sino hacer lo suyo.

"Entendemos qué alternativas tienen nuestros clientes. Pero nos centramos en la experiencia que queremos ofrecer", explica antes de añadir que Amazon Prime tiene una estrategia de precios muy sencilla que pasa por igualar los precios de sus principales competidores y, además, con eventos como el Prime Day, ofrecer aún más valor.