El gigante europeo del sector espacial que crearán Airbus, Thales y Leonardo tendrá una filial en España

Archivo - Simulación de satélites en el espacio alrededor de la tierra - THALES ALENIA SPACE - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gigante europeo del sector espacial que crearán Airbus, Thales y Leonardo a través de la combinación de sus negocios en este ámbito tendrá cinco filiales y una de ellas corresponderá a España, según ha desvelado este miércoles el consejero delegado de Leonardo, Roberto Cingolani, durante la presentación de los resultados de su compañía correspondientes al tercer trimestre del año.

Además de la subsidiaria española, la nueva empresa tendrá filiales en Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, ha detallado Cingolani, que ha incidido en que el "diseño geográfico" que tendrá la 'joint venture' responde también a los intereses nacionales de soberanía en materia de seguridad.

El directivo italiano también ha señalado que cada filial estará especializada en alguno de los seis ámbitos en los que se centrará la nueva empresa, entre los que se incluyen la observación de la Tierra y las comunicaciones satelitales.

De este modo, el nuevo gigante europeo del espacio reunirá, creará y desarrollará una cartera completa de tecnologías complementarias y soluciones integrales, desde la infraestructura espacial hasta los servicios, excluidos los lanzadores espaciales.

Asimismo, ha ahondado en que el objetivo de la nueva empresa es que Europa compita con Estados Unidos, China, la India y otros países emergentes, al tiempo que ha recordado la previsión es que la 'joint venture' esté operativa en 2027, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes de competencia.

Cingolani también ha apuntado que la empresa, de la que Airbus poseerá un 35% y el otro 65% se dividirá a partes iguales entre Thales y Leonardo, contará con unos 25.000 trabajadores y una facturación inicial de alrededor de 6.500 millones de euros.

También se espera que la combinación de los negocios espaciales de las tres empresas genere sinergias anuales de varios cientos de millones de euros en ingresos operativos cinco años después del cierre de la operación.

En concreto, Airbus aportará a la nueva empresa sus negocios Space Systems y Space Digital, procedentes de su división Airbus Defence and Space, mientras que Leonardo aportará su división espacial, incluidas sus participaciones en Telespazio y Thales Alenia Space. Por su parte, Thales aportará principalmente sus participaciones en Thales Alenia Space, Telespazio y Thales SESO.