El Gobierno destaca la influencia de España en el debate de la IA tras recibir acceso a Mythos de Anthropic

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha celebrado su inclusión en el 'Proyecto Glasswing' para el testeo del modelo de IA Claude Mythos Preview de Anthropic y ha remarcado la influencia del país en el debate sobre gobernanza de la inteligencia artificial, según han trasladado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a Europa Press.

La invitación a España consolida el "liderazgo internacional y la importancia de nuestro país en materia de desarrollo de IA responsable", después de que la 'startup' de IA ampliara a aproximadamente 150 nuevas organizaciones con sede en más de 15 países el acceso al modelo Mythos.

El Ministerio ha celebrado la expansión del proyecto con el objetivo de que un mayor número de organismos puedan protegerse ante las implicaciones del modelo desarrollado por Anthropic.

"Participar en el testeo del modelo es una muestra de la influencia del Gobierno de España en el debate sobre gobernanza de IA de frontera. Y responde a la petición que en este sentido trasladaron representantes del Ejecutivo español en sus contactos con Anthropic", han señalado desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Desde el establecimiento a principios del pasado mes de abril del proyecto Glasswing, Anthropic y aproximadamente 50 socios iniciales con acceso a la versión preliminar de Claude Mythos han usado el modelo para analizar bases de código en busca de vulnerabilidades, detectando hasta la fecha más de 10.000 fallos de seguridad de gravedad alta o crítica.

La participación en las pruebas de Mythos se encuentra restringida a un pequeño grupo de empresas, organismos reguladores y gobiernos y se realiza en condiciones de absoluta confidencialidad.

"Lo que todos nuestros socios tienen en común es que un ataque exitoso a su código fuente podría ser catastrófico", ha destacado Anthropic, que estima que, para la mayoría de los participantes en el proyecto, un ataque importante podría afectar a más de 100 millones de personas, con repercusiones significativas para la seguridad global y nacional.