El Gobierno invierte 1,5 millones en Kumori y refuerza su apuesta por la computación en la nube soberana

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno verano para debatir y someter - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha hecho pública una inversión de 1,47 millones de euros en la empresa española de software de sistemas Kumori Systems, especializada en infraestructuras en la nube y virtualización, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La operación, resultado de una ampliación de capital total de 3 millones de euros en colaboración público-privada, permitirá escalar su actividad de creación de plataformas para el despliegue y gestión de aplicaciones estratégicas en entornos que requieren soberanía tecnológica, especialmente seguridad, defensa e infraestructuras críticas.

La valenciana Kumori, 'spin off' de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), arrancó su actividad en 2013.

Tras una fase de investigación, llega su madurez tecnológica con soluciones operativas y casos de uso reales en entornos institucionales (universidades y centros de investigación), industriales (compañías privadas de diversos sectores) y de defensa.

La empresa está preparada para desarrollar modelos en la nube que habiliten la creación de un 'cloud' 100% soberano, independiente de soluciones externas y que garantizan seguridad, escalabilidad e interoperabilidad.

El valor diferencial de sus soluciones está en el uso e integración de distintos servidores sin depender de un único proveedor y con una enorme simplificación del proceso, ya que el usuario solo tiene que indicar qué aplicaciones necesitan comunicarse entre sí, y la plataforma se ocupa de montar la infraestructura necesaria.

Esta coinversión permite acelerar el desarrollo de la plataforma, reforzar el equipo de ingeniería y ampliar la presencia en clientes institucionales y de defensa.

El crecimiento de Kumori impulsará la creación de empleo cualificado de alto valor añadido, especialmente en áreas como sistemas distribuidos, inteligencia artificial (IA) y cloud computing, y favorecerá el desarrollo de un ecosistema industrial y tecnológico europeo más autónomo y competitivo.

La 'SEPI Digital' realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (Fondos Next Generation de la Unión Europea), cuyo objetivo es impulsar la financiación de 'startups' y 'scale-ups' del sector tecnológico.

Además, la SETT gestiona dos facilidades más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: Perte Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Spain Audiovisual Hub, que incentiva la digitalización del sector audiovisual.