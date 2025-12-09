El Gobierno nombra a María de los Reyes Feito Castellano como nueva directora general de Gobernanza Pública

Archivo - Bandera de España de la Plaza de Colón de Madrid (España). - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la designación de María de los Reyes Feito Castellano como nueva directora general de Gobernanza Pública dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Feito Castellano es funcionaria del Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con formación especializada en gestión pública, dirección y técnicas directivas y análisis de políticas públicas impartida por el INAP, ESADE y la Universidad Carlos III.

Ha desempeñado diversos puestos directivos en la Administración General del Estado en los Ministerios de Defensa, Cultura, Administraciones Públicas, Ciencia y Tecnología y Turismo, donde ha ejercido funciones de planificación estratégica, gestión de recursos humanos, modernización administrativa, contratación pública, gestión de subvenciones y servicios comunes.

Entre otros puestos, ha sido subdirectora general de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética en el Ministerio de Defensa; subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales y, posteriormente, jefa de Gabinete Técnico de la Subsecretaría en el Ministerio de Cultura; y subdirectora general de Oficialía Mayor y de Gestión de Personal en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Desde 2017 ocupa el puesto de subdirectora de Recursos Humanos y Gestión Económica y Patrimonial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde ha dirigido áreas de recursos humanos, contratación, patrimonio, servicios generales, seguridad, gestión económica y planificación presupuestaria, impulsando, además, la simplificación de procedimientos, la digitalización y la modernización administrativa del organismo.