El Gobierno pide a Indra que "ejerza un liderazgo responsable" como empresa tractora del sector de la defensa

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha participado este miércoles en el 'II Encuentro del ecosistema de la industria nacional de la defensa' organizado por Indra, compañía a la que ha pedido que "ejerza un liderazgo responsable" como empresa tractora del sector en el marco del aumento de la inversión militar nacional.

"Lo que pedimos a Indra es, que como empresa tractora, ejerza un liderazgo responsable, abierto y que arrastre a toda la cadena de valor para acelerar la innovación, el escalado y, por supuesto, nuestra soberanía tecnológica", ha resaltado.

Valcarce ha ahondado en que la concepción del Gobierno en torno al aumento del gasto en defensa es construir una autonomía estratégica nacional que cuente con "todas las empresas" y genere cohesión territorial, a fin de que las inversiones no se concentren solo en los grandes polos industriales tradicionales.

"No podemos construir autonomía estratégica sin contar con todas las empresas. No se puede hablar de innovación sin incluir a quienes están desarrollando soluciones ágiles, eficientes y de alto valor añadido. Ese liderazgo tractor de Indra ha de integrar a grandes, a pymes y a 'startups' para impulsar capacidades, transferencia tecnológica y competitividad en todo el ecosistema", ha recalcado.

Asimismo, ha puesto en valor la prefinanciación aprobada por el Gobierno para los programas de modernización militar a través de préstamos públicos al 0% de interés y ha argumentado que aportan certidumbre.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Defensa ha señalado que otra de las exigencias ligadas a los programas de modernización militar es la "generación de huella industrial", digitalización, cualificación de proveedores, empleo y talento, así como una "clara vocación exportadora".

"Con una gobernanza compartida, cada programa especial de modernización (PEM) debe traducirse en capacidades operativas reales y en una industria española más fuerte", ha agregado.