Godwana Experience facturó cerca de 4 millones de euros en viajes de novios en 2024

Godwana Experience alcanzó una facturación cercana a los 4 millones de euros en viajes de novios en 2024

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Godwana Experiences, la marca de viajes de lujo a medida de VB Group, ha alcanzado una facturación cercana a los 4 millones de euros en viajes de novios en 2024. Este hito subraya la fuerte demanda por itinerarios 100% personalizados y de alta gama para recién casados, que buscan el broche de oro para el inicio de su vida en común.

El sector de las lunas de miel premium se consolida como uno de los más pujantes. Godwana Experiences ha gestionado un amplio volumen de viajes únicos, adaptados minuciosamente a los gustos e intereses de cada pareja.

"Cada luna de miel que diseñamos es una historia única. Vemos a los novios cada vez más interesados en combinar lujo, aventura y autenticidad. Nuestro objetivo es que empiecen su nueva vida juntos con una experiencia que recuerden para siempre", afirma Cristina Rodríguez, directora de Godwana Experiences.

EXPERIENCIAS A MEDIDA: LA FUSIÓN DE RELAX Y AVENTURA

Según datos de la compañía, el viajero de luna de miel se decanta por destinos que ofrecen una fusión perfecta entre exclusividad, naturaleza y vivencias inolvidables.

África se mantiene como un referente irresistible. Destinos como Botsuana, Tanzania y Kenia para safaris personalizados en lodges de diseño, combinados con días de relax en playas de ensueño en enclaves como Zanzíbar, Mozambique o Maldivas.

Asia atrae a quienes buscan cultura y exotismo, con Japón y el Sudeste Asiático (Indonesia y Camboya) ofreciendo experiencias auténticas y sorprendentes.

Sudamérica se posiciona como destino estrella para el lujo y la aventura, destacando recorridos por la Patagonia argentina, el desierto de Atacama en Chile y el Valle Sagrado de Perú.

Los recién casados demandan activamente vivencias a medida que mezclan el relax en playas paradisíacas con la adrenalina de safaris, trekking o buceo. Además, las experiencias inmersivas son imprescindibles, desde cenas privadas y paseos en globo, hasta hoteles con programas de spa holístico y gastronomía de autor.