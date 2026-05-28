El Govern exige a Aena la retirada de la campaña publicitaria que vincula Mallorca con turismo de excesos

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha exigido formalmente a Aena este jueves la retirada inmediata de la campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma que asocia la isla con el 'turismo de excesos'.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, el conseller del ramo, Jaume Bauzá, quien ya este jueves cargó contra Aena por permitir este cartel publicitario en Son Sant Joan en el que se puede leer en alemán 'Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca' al considerar que "banaliza" el turismo de excesos, ha remitido ya una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan, para trasladarle la "profunda indignación y preocupación" del Ejecutivo balear ante estos hechos.

En la misiva, Bauzá califica de "absolutamente inaceptable" que una infraestructura estratégica y la principal puerta de entrada a la comunidad autónoma proyecte "mensajes que perpetúan estereotipos profundamente dañinos para la imagen de Mallorca y para el modelo turístico de las Islas".

ATAQUE AL ESFUERZO COLECTIVO

El conseller ha remarcado que la sociedad balear en su conjunto leva años realizando un importante esfuerzo político, social y económico para erradicar los comportamientos incívicos que perjudican la reputación internacional, la convivencia y la calidad del destino. Este compromiso, ha indicado, se traduce en regulaciones específicas, campañas de concienciación, el refuerzo de la inspección y actuaciones coordinadas con los consells, ayuntamientos y sectores implicados.

Por ello, ha considerado "especialmente incomprensible" que un espacio gestionado por Aena actúe "en dirección contraria, permitiendo una campaña que banaliza y refuerza exactamente aquello que se está intentando erradicar desde el archipiélago".

"Mallorca no puede ni debe promocionarse como un destino asociado al descontrol, al exceso o al deterioro de la convivencia", ha aseverado el conseller, quien ha insistido en que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger esta identidad.

Por todo ello, además de solicitar el desmontaje de esta campaña publicitaria, el Govern ha pedido a la dirección de Aena una mayor sensibilidad y corresponsabilidad institucional respecto a los valores y al modelo turístico que defiende la comunidad.