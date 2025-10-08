Los Grifols Roura, a través de Deria, se consolidan como primer accionista de Grifols con el 15,2%

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia Grifols Roura, a través de su sociedad Deria, ha hecho oficial una participación superior al 15% en el capital de Grifols, afianzándose como principal accionista de la compañía catalana, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La fusión de las 'family offices' Deria y Ralledor Holding, llevada a cabo por los Grifols Roura, permitió optimizar la gestión del patrimonio familiar, simplificar la estructura societaria y establecer un modelo de sucesión ordenado y equitativo para las próximas generaciones.

En concreto, Deria se ha consolidado como el primer accionista significativo de la empresa de hemoderivados, al alcanzar una participación exacta del 15,204%, basada, en su totalidad, en derechos de voto atribuidos a las acciones.

En este contexto, el paquete accionarial del que dispone Deria en la firma española asciende a 64.787.366 títulos.

Antes de la fusión, Deria controlaba el 9,195% del capital social de Grifols, mientras que Ralledor Holding poseía el 6,154%.

La sociedad resultante de la unión se configura como "la sociedad titular del patrimonio conjunto, incorporando un modelo de gobernanza que asegura la representación equitativa de todas las ramas familiares".

De esta forma, Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu se incorporaron al consejo de administración de Deria, que pasó a contar con una representación igualitaria de todas las ramas familiares, junto a los ya miembros Enrique Grifols Roura, Nuria Grifols Roura y Albert Grifols Roura.

La propiedad de la sociedad se ha distribuido equitativamente entre las distintas ramas familiares, con cada una ostentando el 20% del capital.

Por su parte, Enrique Grifols Roura ha mantenido sus funciones como presidente y consejero delegado, así como la gestión de las inversiones del holding.