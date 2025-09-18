El grupo alemán Scout24 compra las plataformas inmobiliarias Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo tecnológico alemán Scout24 ha anunciado la adquisición de las plataformas inmobiliarias españolas Fotocasa y Habitaclia, pertenecientes al fondo EQT, por aproximadamente 153 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y a la previa finalización de la adquisición de Adevinta España, dueña de ambas plataformas y de otras como InfoJobs, por parte de EQT, por lo que se espera que el cierre de la operación se produzca dentro de los próximos seis meses.

Scout24 ha señalado que financiará la adquisición con efectivo y líneas de crédito existentes y que dicha transacción no afectará ni a su programa de recompra de acciones, ni a sus prioridades de asignación de capital.

En conjunto, la previsión es que Fotocasa y Habitaclia generen alrededor de 60 millones de euros en ingresos y un resultado bruto de explotación (Ebitda) proforma cercano a los 11 millones de euros al cierre del ejercicio 2025.

Según ha especificado el grupo, ambas compañías continuarán operando bajo sus marcas establecidas, mientras que el equipo actual se mantendrá para garantizar la continuidad del liderazgo.

Con esta adquisición, el grupo alemán prestará servicio a aproximadamente 40.000 millones de clientes B2B y 28 millones de visitantes únicos mensuales repartidos entre sus plataformas de Alemania, Austria y España.

Así, la firma busca abrir las puertas a agentes españoles y alemanes, ampliar su posición en datos mediante la combinación de sus plataformas y ampliar su postura en productos y tecnología.

Fundada en 1999 y con sede en Barcelona, Fotocasa opera como plataforma inmobiliaria a nivel nacional en España ofreciendo servicios integrales con listados de propiedades, valoraciones online y asesoramiento hipotecario.

Por su parte, Habitaclia nació en 2001, y desde su sede en Mataró, centra sus servicios en las regiones costeras del Mediterráneo, incluyendo Cataluña e Islas Baleares, zonas especialmente populares entre los compradores internacionales.