Grupo BEI firma con Seaya la inversión en un megafondo español de 1.000 millones para 'scaleups'

(I-D) La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, Marco Martínez, del Fondo Europeo de Inversiones, y María Serrano, del Banco Europeo de Inversiones, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, a 9 de febrero de 2026, en Mad- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado este lunes la inversión del Grupo en un megafondo español de Seaya --Seaya Growth Tech Fund I--, que tiene un objetivo de capitalización de 1.000 millones de euros para apoyar el mercado de 'scaleups' europeas.

"Con esto, España cuenta con dos de los trece megafondos en los que hemos invertido en toda Europa", ha explicado la presidenta del Grupo BEI en rueda de prensa para presentar la actividad del Banco en España durante 2025.

En concreto, el fondo de Seaya tiene un objetivo total de 1.000 millones de euros, si bien la inversión del Grupo BEI es de 300 millones de euros.

El objetivo de este apoyo por parte del BEI es que las empresas, las ideas, el talento y las tecnologías nacidas en la Unión Europea "puedan crecer y prosperar en Europa", según Calviño.

Actualmente, el BEI está trabajando en la segunda fase de la iniciativa 'European Tech Champions', para que las empresas puedan escalar y puedan obtener un mayor impacto, catalizando y movilizando la inversión privada en Europa.

Gracias a los megafondos apoyados por European Tech Champions Initiative, (ETCI), ya se han llevado a cabo inversiones en cuatro scaleups españolas, tres de ellas unicornios.

Según Calviño, España es un buen ejemplo de cómo el Grupo BEI, y gracias al abanico de instrumentos financieros con los que cuenta, apoya toda la cadena, desde la concepción inicial de la empresa hasta el desarrollo, el crecimiento y la expansión global como unicornios.

FINANCIACIÓN "SIN PRECEDENTES" EN INNOVACIÓN

La financiación del BEI en proyectos de innovación ha alcanzado en España la cifra sin precedentes de 2.800 millones de euros, a este récord ha contribuido la puesta en marcha de TechEU, el mayor programa del Grupo BEl para financiar la innovación tecnológica en Europa.

A nivel sectorial el foco se ha puesto en tecnología eólica, tecnologías avanzadas de producción para la automoción, biotecnología, medtech (tecnología médica), seguridad y defensa y espacio.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha jugado un papel muy importante gracias a su apoyo al ecosistema de fondos de inversión, y a sus acuerdos con instituciones como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para crear un fondo de fondos que facilita la transferencia de tecnologías y que permite que la investigación científica y el deep-tech, que desarrollan universidades y centros de investigación, se conviertan en soluciones con impacto real en la vida de las personas.