Grupo MSC inyecta 3.500 millones en la flota de lujo de Explora Journeys para alcanzar los seis buques en 2028

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La división de cruceros del Grupo MSC ha reafirmado este lunes su músculo financiero con una inversión de 3.500 millones de euros destinada exclusivamente a la expansión de Explora Journeys, su marca de ultra lujo.

Este desembolso se enmarca en un compromiso industrial de mayor envergadura con el astillero italiano Fincantieri, donde la inversión total del grupo --sumando los encargos previos para MSC Cruceros-- alcanza ya los 7.000 millones de euros.

El anuncio coincide con una triple ceremonia en el astillero de Sestri Ponente (Génova), que marca un punto de inflexión operativo: por primera vez, los seis barcos que componen la flota inicial de la marca están ya en servicio o en distintas fases de construcción.

En concreto, el acto ha celebrado la flotación del Explora IV, la ceremonia de la moneda del Explora V y el corte de acero del Explora VI.

Esta cadencia de construcción refleja el ritmo de crecimiento de una división que busca captar el mercado de alto poder adquisitivo a nivel global.

SOSTENIBILIDAD Y ACTIVOS TECNOLÓGICOS

La inversión de MSC no solo se dirige a la capacidad, sino a la eficiencia energética y la descarbonización. El Explora III, cuya entrega está prevista para este mes de julio antes de su inauguración en Barcelona el 1 de agosto, será el primer buque de la flota propulsado por Gas Natural Licuado (GNL).

Los planes financieros incluyen también el desarrollo de tecnologías de pilas de combustible de hidrógeno para los buques Explora V y VI, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

Todos los barcos de Explora Journeys están equipados con sistemas de conexión eléctrica en puerto lo que les permite apagar sus motores y conectarse a la red eléctrica local mientras están atracados, eliminando así las emisiones directas durante la estancia en puerto.

Además, Explora Journeys tiene en marcha un proyecto para analizar la capacidad de una gran pila de combustible que transforme el GNL en hidrógeno, reduciendo significativamente las emisiones. Explora V se construirá de forma que permita una posible adaptación futura de esta tecnología, mientras que Explora VI se entregará ya equipada con una pila de combustible a bordo.

Cada barco es un emblema de la construcción naval italiana, incorporando innovaciones de diseño y mejoras tecnológicas que amplían los límites de la excelencia en el mar, al tiempo que generan importantes beneficios económicos y de empleo para el país.

Con el Explora IV y V programados para 2027 y el Explora VI para 2028, la compañía completará un despliegue de activos que posiciona a cada barco como un activo inmobiliario flotante de cinco estrellas, compitiendo directamente con la hotelería de lujo en tierra firme.