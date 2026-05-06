Grupo San José nombra a su presidente Jacinto Rey González CEO solidario tras renovar su consejo

Obra de Grupo San José - GRUPO SAN JOSÉ

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Grupo Empresarial San José ha acordado este jueves una reordenación de su cúpula directiva y de sus comisiones internas, por la que se ha acordado designar al presidente Jacinto Rey González también como consejero delegado solidario de la sociedad.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los cambios en el consejo se producen tras el cese de Ramón Barral Andrade y Roberto Álvarez Álvarez como consejeros, al haber expirado sus mandatos sin que se produjera su reelección en la última junta general ordinaria de accionistas.

Dentro del nuevo organigrama, la constructora ha acordado por unanimidad mantener en sus cargos, tras su reelección como consejeros, a Jacinto Rey González como presidente del consejo de administración, a Jacinto Rey Laredo como vicepresidente primero y a Javier Rey Laredo como vicepresidente segundo.

Asimismo, la compañía ha designado a Fernando Calbacho Losada como nuevo consejero coordinador.

En lo que respecta a la comisión ejecutiva, el grupo mantiene su composición previa con Jacinto Rey González a la cabeza, acompañado por Jacinto Rey Laredo, Javier Rey Laredo y José Manuel Otero Novas.

Por contra, el comité ejecutivo internacional ha formalizado los ceses de Roberto Álvarez Álvarez, Nasser Homaid Salem Ali Alderei y María José Alonso Fernández.

La firma también ha procedido a renovar la presidencia de sus órganos de control internos. Así, el comité de auditoría pasa a estar presidido por Miguel Laserna Niño, y en el caso de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno la presidencia recae en Fernando Calbacho Losada.

Todos estos cambios en la estructura de gobierno corporativo, que se han hecho efectivos este 16 de abril, ya han sido elevados a público y presentados ante el Registro Mercantil para su inscripción oficial, según detalla el comunicado remitido al supervisor.