El grupo Viroque entra en el mercado eléctrico con el lanzamiento de su comercializadora - VIROQUE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viroque Group entra en el mercado eléctrico con el lanzamiento de Viroque Enova, su nueva comercializadora de electricidad, ampliando así su portfolio de soluciones como grupo multienergético, informó la compañía.

En concreto, Viroque Enova surge de la alianza con Best Option Energy (BO Energy), que aporta su 'expertise' y trayectoria en el sector eléctrico nacional.

Por su parte, Viroque Group suma su sólida infraestructura, alcance operativo y comercial, así como su experiencia en la comercialización de soluciones energéticas a nivel nacional e internacional, creando conjuntamente una oferta sólida y competitiva dirigida principalmente a pymes e industria, además de cubrir proyectos de administración pública y hogares.

La comercializadora estará liderada por Alejandro Rodríguez, como 'executive director', y "combinará propuestas que cubren de manera excepcional las necesidades de consumo de sus clientes, el servicio personalizado y su capacidad comercial en todo el territorio español para diferenciarse en el mercado eléctrico", señaló la compañía.

En esta primera etapa, su propuesta se centrará especialmente en las pymes, comunidades de energía y proyectos de administración pública, sin dejar de lado los hogares españoles, por medio de alternativas de generación energética, modelos de autoconsumo y la oferta de tarifas adaptadas a la demanda energética de sus clientes. Entre sus objetivos iniciales, Viroque Enova busca alcanzar un suministro de más de 300 gigavatios hora (GWh) de electricidad en los próximos dos años.

En esta línea, Viroque Enova tiene previsto una priorización de esfuerzos importantes que además le permitan generar la electricidad para sus clientes desde fuentes alternativas y con menor impacto ambiental, promoviendo la generación local y fomentando modelos de negocio sostenibles.

Su propuesta incluye la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo directo y colectivo en superficies industriales, infraestructura pública y hogares, suministrando energía verde al mayor número posible de clientes en radios de 2 a 5 kilómetros, mediante una red de puntos de consumo de proximidad -kilómetro cero-.

Viroque Enova se suma a las actuales líneas de negocio de Viroque Group formadas principalmente por Viroque Petroleum (hidrocarburos, biocombustibles y servicios de búnker & shipping), Viroque Energy (Gas y GNL), Viroque Renewables (energías renovables) y Viroque Green Biofuels (biocarburantes en América Latina).

El consejero delegado del Grupo Viroque, Joaquín Valcarce Lledó, afirmó que con la incorporación de la electricidad al portfolio a través de Viroque Enova, la compañía "fortalece su modelo multienergético, ofreciendo soluciones flexibles, competitivas y de valor añadido", mientras se prepara para incursionarse en una fusión de servicios que le permitan acompañar a sus clientes en su proceso de transición energética y a las industrias en el cumplimento de los objetivos de la agenda 2030.