HBX Group factura un 1% más en su primer trimestre fiscal, hasta 170 millones, y mantiene previsiones

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, registró unos ingresos de 170 millones de euros en su primer trimestre fiscal, finalizado a finales de diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 5% a tipo de cambio constante y del 1% en términos reportados respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

El valor total de las transacciones (TTV, por sus siglas en inglés) alcanzó los 2.023 millones de euros, lo que supone un aumento del 16% a tipo de cambio constante y del 12% en términos reportados, en línea con las previsiones y reflejando una aceleración del crecimiento.

A comienzos de mes, la compañía anunció un programa de recompra de acciones por 100 millones de euros y reafirmó su intención de iniciar el pago de dividendos en su ejercicio fiscal 2026, basado en un 'pay-out' del 20% del beneficio ajustado, "en línea con las prioridades de asignación de capital del grupo".

La empresa ha indicado que las perspectivas para este año se mantienen "sólidas", ya que el "buen" comportamiento del primer trimestre y el impulso de las reservas al inicio del segundo trimestre respaldan unas previsiones que permanecen sin cambios.

En concreto, la compañía prevé para 2026 un crecimiento del TTV de entre el 12% y el 16%, de los ingresos de entre el 2% y el 7% y del Ebitda ajustado también de entre el 2% y el 7%, junto con una tasa de conversión a flujo de caja libre operativo (FCF) de aproximadamente el 100%.

Con todo, HBX Group ha definido tres prioridades claras en materia de asignación de capital: invertir en crecimiento, tanto de forma orgánica como mediante desarrollo corporativo; mantener un nivel de apalancamiento adecuado, con el objetivo de situar la deuda neta ajustada entre una y dos veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado; y devolver el exceso de caja a los accionistas.