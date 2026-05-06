El 'hedge fund' Guevoura Fund eleva su posición corta en Ezentis hasta el 1,64%

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El 'hedge fund' Guevoura Fund Limited ha elevado su posición corta en Ezentis hasta el 1,64%, máximos desde que desembarcó en el capital de la firma presidida por José Elías, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La apuesta bajista del fondo en Ezentis fue notificada este martes, 5 de mayo, sin embargo, se desconoce el precio al que el fondo estadounidense adquirió su posición corta en la compañía española.

La entidad mantiene una posición corta de alrededor de 9,86 millones de acciones de Ezentis (el 1,64% de los 601,28 millones de títulos en circulación), con un valor aproximado de 764.000 euros a precios de mercado de 0,0775 euros por acción.

Una posición corta refleja la apuesta de un inversor por la bajada de la cotización de una determinada compañía, dado que, en ese caso, obtendrá beneficios, mientras que si el precio de los títulos de la empresa afectada sube, registrará pérdidas en la operación.

En la CNMV solo se publican las posiciones cortas superiores o iguales al 0,5% y en estos momentos la única apuesta bajista en Ezentis en un nivel igual o superior al señalado es la del fondo Guevoura Fund Limited.

En esa línea, cabe destacar que el último registro en la CNMV sobre una posición corta del mencionado fondo en Ezentis data del 4 de mayo de 2026 y en ese momento ascendía al 1,48%.