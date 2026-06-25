Heineken y Diageo renuevan su alianza para la distribución exclusiva de Guinness en España

Paulo Guludjian, Director General De Diageo Iberia, Y Guilherme Cury Silva, Presidente Ejecutivo De Heineken España - HEINEKEN

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Heineken España y Diageo han renovado su acuerdo para la distribución exclusiva de Guinness, la icónica cerveza irlandesa, en España (excepto Islas Canarias), reforzando así la colaboración que ambas compañías mantienen desde hace más de 25 años.

En concreto, este acuerdo entre ambas compañías consolida una relación basada en una visión compartida de crecimiento sostenible de la marca y en una apuesta decidida por la innovación, según informa en un comunicado.

Gracias a esta alianza, Guinness continúa ampliando su presencia en España, donde está disponible en más de 6.000 bares y restaurantes, así como en 5.000 puntos de venta en alimentación, consolidándose como una de las referencias dentro del segmento 'premium'.

Esta evolución viene acompañada de una demanda creciente por parte de consumidores y clientes hacia propuestas de mayor valor añadido. Asimismo, contribuye a incrementar la presencia de la marca en el territorio, permitiendo que cada vez más consumidores españoles accedan a la experiencia Guinness en contextos muy diversos, desde pubs tradicionales hasta espacios gastronómicos contemporáneos.

El presidente de Heineken España, Guilherme Cury Silva, ha celebrado la renovación de esta alianza. "Nos permite seguir desarrollando el potencial de Guinness en España, apoyándonos en la fortaleza de nuestra red y en el conocimiento del canal hostelero. Es una colaboración que refuerza una relación de más de 25 años y combina capacidades y experiencia para seguir generando valor a la marca y en el mercado", ha indicado.

Por su parte, el director general de Diageo Iberia, Paulo Guludjian, ha subrayado que esta alianza permitirá "seguir impulsando el crecimiento de Guinness en España y acercar la marca a más consumidores". "A través de esta colaboración seguiremos fortaleciendo la presencia de esta icónica marca de cerveza en el canal hostelero y generando valor para nuestros clientes", ha señalado.

En este contexto, Guinness, patrocinador oficial de la Premier League de fútbol, refuerza su posicionamiento como una de las marcas más relevantes para las nuevas generaciones, apoyándose en su fuerte conexión cultural y en su capacidad para generar experiencias diferenciales en el punto de venta.

Además, la renovación de esta alianza permitirá a ambas compañías impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para Guinness y seguir desarrollando la categoría en el canal hostelero, con una clara orientación hacia la creación de valor a largo plazo.