Heineken España nombra director de distribución y ventas a hostelería a Alfonso Saiz

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Heineken España, la cervecera que cuenta con marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel o El Águila, refuerza su comité de dirección con el nombramiento de Alfonso Saiz como director de distribución y ventas a hostelería, según informa en un comunicado.

En concreto, Saiz, tras seis años de trayectoria en Vietnam y Holanda, regresa a España para fortalecer la capacidad de la cervecera española para acompañar al hostelero en su crecimiento, combinando cercanía, innovación, digitalización y excelencia operativa.

"Asumo con gran ilusión y responsabilidad esta nueva etapa, en la que aplicaré la visión estratégica y operacional que he adquirido dentro y fuera de España para seguir impulsando el crecimiento y la innovación del canal hostelero, siempre con las personas y la relación con nuestros clientes en el centro", ha asegurado Saiz.

De esta forma, el nuevo director de distribución es un ejemplo de la apuesta de la cervecera por impulsar el talento interno y el desarrollo profesional de sus personas, aprovechando la potencia de una empresa con más de 160 años de historia y presencia en más de 70 países de todo el mundo.

El directivo recaló en Heineken España en junio de 2016 como director de ventas al canal de alimentación. Cuatro años después su carrera internacional le llevó a asumir el rol de director comercial de la cervecera en Vietnam, donde lideró una transformación que consolidó el liderazgo de Heineken en este mercado con un aumento del 20% en la cobertura de puntos de venta, impulsando la disponibilidad de marcas gracias a la digitalización de su route to market y aumento de la productividad.

Además, lanzó con éxito la plataforma B2B con el foco de mejorar la experiencia de cliente alcanzando a más de 86.000 clientes y concentró un 70% de los ingresos totales.

En enero de 2024 volvió a Holanda como senior director Global Sales de Heineken NV, donde aceleró el desempeño del área gracias a la creación del 'Heineken Way of Sales', un nuevo modelo que permitió establecer indicadores de crecimiento y construir capacidades de ventas diferenciales y aplicables en cualquier parte del mundo.

Además, impulsó la consistencia y la excelencia en la ejecución a través de un renovado marco de experiencia operacional y contribuyó a optimizar la estrategia de ruta al consumidor y el ecosistema de e-business Eazle, primera plataforma de 'ecommerce' para el sector de la hostelería, apoyando en los últimos meses a la región europea en una transición clave para reforzar su agenda de crecimiento.

La cervecera destacad que Saiz también fue una figura clave en el avance de la agenda de talento y diversidad de la firma, impulsando el desarrollo de sus directores de ventas y sentando las bases para la integración de 'Global Sales' y 'eBusiness'.