Hereu, tras los buenos datos turísticos en noviembre: "Avanzamos hacia un turismo de calidad y sostenible este 2026"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado que, tras los buenos datos turísticos en el acumulado hasta noviembre, se consolida un mayor crecimiento del gasto por turista frente al número de llegadas en España.

En este contexto, también ha insistido que el turismo internacional impulsa la economía nacional. "Avanzamos hacia un turismo de calidad y sostenible este 2026", ha añadido en un mensaje de la red social 'X'.

Entre enero y noviembre, España recibió 91,5 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 3,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, este aumento de llegadas viene acompañado de un gasto total de 126.707 millones de euros en los primeros once meses, superando ya todo el desembolso de 2024.

De esta manera, el sector turístico español enfila el cierre de 2025 con la mirada puesta en la marca de los 100 millones de visitantes, que supondría récord histórico del país. El próximo 3 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) compartirá los datos correspondientes a diciembre y al acumulado del año.

A LAS PUERTAS DEL RÉCORD, SEGÚN LA MESA DEL TURISMO

Recientemente, el 'lobby turístico' la Mesa del Turismo estimó que España se quedará a las puertas de recibir esos 100 millones de turistas internacionales, quedándose más cerca de los 98 millones de viajeros extranjeros, aunque no descartó que la cifra sea superior.

De cara a 2026, y teniendo en cuenta que el sector no sufrirá sobresaltos, se prevé una primera mitad de año de plena normalidad e incluso con algunos meses que experimentarán incrementos superiores a 2025, según su presidente, Juan Molas. Destacará nuevamente el sector del camping, en su opinión, ya que su inversión a nivel privado es "muy importante" y "ayuda a mejorar la marca España".

"Encaramos 2026 con un espíritu optimista y un horizonte de crecimiento moderado pero sostenido, respaldado por unas previsiones favorables", añadió en una rueda de prensa.