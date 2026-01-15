Hereu, con el cambio de sede de WTTC: "España y Madrid pasan a ser el epicentro de la gobernanza del turismo"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la presentación de un balance de los datos turísticos de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este martes que "España y Madrid pasan a ser la capital y el epicentro de la gobernanza del turismo" al aunar representatividad pública y privada con la futura llegada del Consejo Mundial de Viajes, que cambió la sede a la capital española, unido al traslado de la actual sede de ONU Turismo, en obras.

En rueda de prensa, Hereu ha manifestado su "enorme" satisfacción por estos hechos, argumentando que "tiene todo el sentido" por "los valores que encarna la ciudad y el país". "España ejerce un liderazgo en el desempeño del turismo, pero también por los valores que encarnamos, gracias a las políticas públicas que impulsamos", ha añadido.

Concretamente, el próximo miércoles, 21 de enero, el Ministerio y el WTTC firmarán un memorando de entendimiento para concretar los detalles del traslado de sede, anteriormente en Londres (Reino Unido).

La organización mundial decidió dejar Reino Unido por los inconvenientes surgidos tras el Brexit. "Ya no era un destino competitivo, se convirtió en un destino muy complicado", explicó ayer su consejera delegada, Gloria Guevara, quien también ha señalado que el coste de vida para los empleados se ha encarecido mucho en los últimos años.

En esta decisión, España ha competido con otros destinos como Suiza, Francia, Italia o Dubái, pero ha conseguido imponerse porque es un país "que ha apostado por el turismo, donde se valora el sector y en el que las políticas que se han implementado son muy proviajes y proturismo".

En referencia a la nueva sede de ONU Turismo, el titular de Turismo también ha resaltado que se estrenará con una nueva secretaria general, la emiratí Shaika Al-Nowais, que tomó el mando de la entidad internacional a comienzos de este 2026.