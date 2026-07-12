Hisense y adidas, los patrocinadores del Mundial con mayor impacto en la primera mitad del campeonato

Aficionados viendo el Mundial de fútbol en casa - HISENSE

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las marcas Hisense y adidas se han revelado como los sponsors con un mayor impacto en la primera fase del Mundial de fútbol, que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México, según el informe realizado por Onclusive.

En concreto, la firma asiática de electrónica de consumo y electrodomésticos ha logrado concentrar el 28,9% de menciones en torno a las marcas patrocinadoras, seguido por adidas con el 20,3%, ayudada por el balón de la cita Trionda.

A cierta distancia de ambas enseñas se sitúa ADI Predictstreet con el 11,8%, que llega a superar a Coca-Cola (10,4%), a pesar de ser estadounidense y radicada en una de las sedes de que acoge partidos del Mundial como es Atlanta.

Otras marcas que han tenido una exposición destacada en redes y medios en la primera fase de la competición son la cervecera AB Inbev (3,9%), responsable de Corona, Modelo o Stella Artois, Frito-Lay (2,9%), Hyundai-Kia (2,7%), Aramco (2,6%), Visa (2,6%) y Diageo, que cuenta con presencia con los tequilas Casamigos y Don Julio, entre otros, (1,8%).

Por otro lado, si por algo suele destacar esta cita mundialista en lo que a marcas se refiere, son las acciones publicitarias con los futbolistas, donde destaca la colaboración de Cristiano Ronaldo con Nike (12,7%), la de Lamine Yamal con McDonalds (10,1%) y la de Messi con adidas (7,9%), que son las que han tenido mayor impacto.

De hecho, estos tres jugadores forman parte del once ideal del Mundial en su ecuador desde la perspectiva mediática y social, tras analizar las menciones de los más de 1.200 futbolistas convocados por las selecciones participantes en el Mundial con más equipos de la historia.

Así, este 'once' mediático, según el orden de protagonismo de los futbolistas, está conformado por Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, Lamine Yamal, Haaland, Harry Kane, Vozinha -el ya mediático portero de Cabo Verde-, Vini Jr, Julián Quiñones y Endrick.