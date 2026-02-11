Hoff acelera su expansión internacional con el desembarco de sus zapatillas en Ámsterdam

Tienda de Hoff en Amsterdam - HOFF

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca española de zapatillas Hoff acelera su expansión internacional con su desembarco en Ámsterdam, según informa la enseña en un comunicado.

En concreto, la firma amplía su presencia nacional e internacional con la apertura de esta tienda insignia en Ámsterdam, un proyecto de arquitectura y diseño de 'retail' firmado por el estudio español El Departamento.

Esta apertura marca un hito en la rápida expansión internacional de la marca, que este trimestre suma también nuevas tiendas en México y Londres, donde acaba de abrir su segunda tienda con una 'flagship' en pleno Covent Garden.

De esta forma, la firma española de 'sneakers' está presente en la actualidad en más de 20 mercados y registra un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 50% en los últimos cinco años, aumentando su facturación anual de 17 millones de euros a 77 millones de euros, y opera 19 tiendas en España, siete tiendas internacionales y 18 corners propios, con más aperturas planificadas en Europa, España y Latinoamérica en los próximos meses.

Además, sus zapatillas y productos están presentes en puntos de venta de Printemps, Rinascente, Browns, Breuninger, El Corte Inglés, GL, Kadewe, Stockmann Illum y Nordstrom.

Tras las recientes aperturas en Madrid y Londres, el espacio de Ámsterdam se presenta como una continuación del modelo iniciado por Hoff, que aboga por la artesanía, la experiencia de marca y el contexto de lugar como elementos constructivos.