Honeywell pagará 1.515 millones por el negocio de catalizadores de Johnson Matthey

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo industrial estadounidense Honeywell ha pactado con la británica Johnson Matthey (JM) la modificación del acuerdo del pasado mes de mayo para la adquisición del negocio de tecnologías catalizadoras (Catalyst Technologies) por el que se ajusta la contraprestación total a 1.325 millones de libras (1.515 millones de euros), un 26,4% menos de los 1.800 millones de libras a (2.058 millones de euros) inicialmente previstos.
Asimismo, ambas empresas han acordado extender la fecha límite para el cumplimiento de las condiciones de cierre del 21 de febrero al 21 de julio de 2026, precisando que, en caso de que la única condición pendiente de aprobación antimonopolio no se hubiera cumplido antes del plazo, este podría extenderse hasta el 21 de agosto de 2026, si se cumplen ciertas condiciones.
De este modo, JM y Honeywell esperan completar la Transacción a finales de agosto de 2026.
Como consecuencia de la modificación del acuerdo de compra pactado inicialmente, JM espera ahora retornar a sus accionistas aproximadamente 1.000 millones de libras esterlinas (1.143 millones de euros) del producto neto de la venta tras su cierre, de los cuales 800 millones de libras (915 millones de euros) se destinarán a un dividendo extraordinario con consolidación de acciones y 200 millones de libras (228 millones de euros) a un programa de recompra de acciones.