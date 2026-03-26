Hostelería de España crea una herramienta para facilitar el cumplimiento de la Ley de Desperdicio Alimentario

Archivo - Elaboración del cocido madrileño al estilo tradicional, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hostelería de España, que representa al sector de restaurantes, bares, cafeterías y pubs, ha creado una herramienta para facilitar el cumplimiento de la Ley de Desperdicio Alimentario, según informa en un comunicado.

En concreto, ha puesto en marcha la web 'www.hosteleriacircular.es', una ventanilla digital orientada al cumplimiento de la norma con toda la información necesaria y la documentación requerida para aplicar la normativa.

De esta forma, esta web ofrece a bares y restaurantes toda la información necesaria para la aplicación de la jerarquía de prioridades, así como una guía práctica de prevención, moldeos de convenio de donación o un plan de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario.

La patronal hostelera ha recordado que la Ley de Prevención de las Pérdidas y el desperdicio alimentario, promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como objetivo promover el uso eficiente de los alimentos, la recuperación y reutilización de subproductos, así como la donación, con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades alimentarias de las personas más vulnerables, al tiempo que se promueve una alimentación más sostenible.

En el caso del plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y los acuerdos de colaboración con entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, la ley establece la excepción para las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 metros cuadrados.

Para conocer las obligaciones a las que está sujeta cada empresa, Hostelería de España facilita a través de www.hosteleriacircular.es la posibilidad de obtener toda la información necesaria y la certificación a través de tres pasos que incluyen una declaración responsable del establecimiento.

Además, desde la entrada en vigor de la ley, en enero de 2025, los establecimientos de hostelería están obligados a facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno (salvo en el caso de envases de plástico), la comida sobrante, salvo en los formatos de servicio de bufé libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada, así como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú.