Los hoteleros advierten que la inestabilidad ferroviaria y la subida de los carburantes comprometen el turismo

Viajeros cogen su tren en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha mostrado su preocupación por la subida del precio de los carburantes, así como por la situación que atraviesa la red ferroviaria de alta velocidad tras el accidente de Adamuz, cuya prolongada afectación está generando importantes disrupciones en la movilidad y amenaza con impactar de forma directa en la actividad turística en España.

En un contexto marcado por la proximidad de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor movimiento turístico del año, la patronal hotelera advierte de que el incremento del coste de los carburantes y la falta de normalidad en corredores estratégicos están introduciendo un elevado nivel de incertidumbre en la planificación de viajes, especialmente en el mercado nacional.

CEHAT subraya que la recuperación del servicio ferroviario debe realizarse con todas las garantías de seguridad como elemento irrenunciable. No obstante, advierte de que la prolongación de la situación actual tendrá efectos relevantes sobre el sector turístico si no se restablece la operatividad en un plazo razonable.

"El restablecimiento del servicio debe hacerse con absoluta garantía de seguridad, porque es lo primero que debemos exigir todos. Ahora bien, es innegable que esta situación, si se prolonga, tendrá un impacto muy significativo en el turismo en un momento clave para el sector", ha señalado Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

La patronal recuerda que esta situación se produce en un escenario ya complejo para el transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y que esta subida de costes está repercutiendo directamente en todos los medios de transporte, con tarifas al alza que limitan la capacidad de los viajeros para optar por alternativas. Su incidencia es especialmente significativa en el transporte aéreo, el transporte discrecional por carretera y en el transporte en vehículo privado, que es el utilizado por la mayoría de los españoles para sus desplazamientos en esta temporada primaveral.

"La conectividad es un factor determinante en la toma de decisiones del viajero. Si a la incertidumbre ferroviaria se suma el encarecimiento de otros medios de transporte, se reduce notablemente la competitividad de nuestros destinos", ha añadido Marichal.

CEHAT alerta del deterioro en la percepción del servicio ferroviario de alta velocidad, tradicionalmente valorado por su fiabilidad y eficiencia. Los retrasos, las incidencias recurrentes y la falta de información clara sobre la recuperación total del servicio están erosionando la confianza de los usuarios.

Esta pérdida de confianza puede tener consecuencias más allá del corto plazo, afectando al posicionamiento del transporte ferroviario como opción preferente para desplazamientos turísticos.

IMPACTO ECONÓMICO Y RIESGO PARA EL EMPLEO

Según datos de asociaciones territoriales, como la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) o la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), donde las incidencias en la red ferroviaria están teniendo especial repercusión, ya se están registrando caídas de la demanda de entre el 15% y el 30% en distintos segmentos, así como pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros en determinadas zonas.

Además, se observa una desaceleración significativa en las reservas a corto y medio plazo, especialmente en el mercado nacional y en segmentos como el turismo urbano, las escapadas de corta duración y el turismo MICE.

La patronal hotelera española advierte de que la prolongación de esta situación puede traducirse en un impacto directo sobre la actividad económica y el empleo, sobre todo en un periodo previo a campañas clave como la Semana Santa y la temporada de primavera.

Ante este escenario, CEHAT considera imprescindible no solo restablecer el servicio en condiciones óptimas, sino también reforzar la inversión en infraestructuras ferroviarias para garantizar su resiliencia y capacidad de respuesta ante incidencias.

"España no puede permitirse que su principal sistema de movilidad turística funcione con estas incertidumbres. Es fundamental invertir en la mejora, modernización y ampliación de la red para asegurar un servicio fiable, competitivo y preparado para el futuro. Asimismo, es necesario adoptar medidas urgentes que contribuyan a contener el encarecimiento de los carburantes", ha concluido Marichal.