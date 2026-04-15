Hoteleros reclaman al Govern balear acabar con la oferta ilegal y aumentar la colaboración público-privada

Jornada de CAEB y KPMG para presentar el informe 'Perspectivas Baleares 2026' - EUROPA PRESS

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Summum Hotel Group, Aurelio Vázquez, y el jefe de Desarrollo y Expansión de Grupo Piñero, Francisco Albertí, han reclamado al Govern que acabe con la oferta turística ilegal en Baleares, especialmente del alquiler vacacional, así como que impulse la colaboración público-privada para que el destino sea más competitivo.

Así lo han puesto sobre la mesa este miércoles en un encuentro empresarial organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y KPMG para presentar el informe 'Perspectivas Baleares 2026'.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha abierto la jornada subrayando que Baleares comenzó el año con buenas perspectivas económicas que, a raíz del conflicto en Oriente Medio, se han distorsionado.

"Es imposible saber cómo evolucionará la guerra y cómo se trasladará el impacto del incremento del precio de los combustibles al crecimiento económico", ha apuntado.

El informe señala que un 35% de los empresarios baleares --un 25% lo ha hecho ya y un 10% lo hará en el futuro-- redefine su estrategia de crecimiento por el actual escenario geopolítico.

De este modo, según los resultados de la encuesta, más de un tercio del empresariado del archipiélago está impulsando cambios especialmente en inversiones y en la estrategia de internacionalización (57% en ambos casos), así como en innovación y tecnología (43%).

Además, un 59% de los directivos reconoce que está analizando la evolución de los factores geopolíticos para tomar una decisión y solo un 5% no contempla hacer nada.

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