Hyatt impulsa su cartera de lujo en Europa con la apertura del hotel Kennedy 89 en Frankfurt

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la inauguración del hotel Kennedy 89 en Frankfurt, que se integra en la marca The Unbound Collection by Hyatt.

El nuevo establecimiento, ubicado en el distrito de Sachsenhausen, supone el primer hotel de servicio completo de la cadena en la ciudad y refuerza la expansión de su cartera de lujo en el mercado europeo.

El hotel cuenta con 180 habitaciones, de las cuales 69 son suites --la mayor oferta de esta tipología en la ciudad--, todas equipadas con balcón privado y cocina. El diseño del inmueble está inspirado en la estética de mediados del siglo XX, tomando como referencia la visita de John F. Kennedy a la ciudad en 1963.

En el ámbito operativo, el Kennedy 89 está gestionado por SIC Hospitality GmbH. Su promotor, Benjamin Blackman, ha destacado que el proyecto es el resultado de diez años de desarrollo con el objetivo de establecer un referente de lujo contemporáneo en la capital financiera de Europa. La apertura incluye un centro de fitness 24 horas y cuatro salas de reuniones versátiles equipadas con tecnología audiovisual avanzada para el segmento MICE.

La oferta gastronómica del establecimiento se articula en torno al restaurante Eighty Nine, de cocina levantina, y el KaSa Lounge & Bar. Asimismo, la compañía ha confirmado que para 2026 está prevista la apertura de un bar en la azotea, el Jack's Rooftop Bar.

Esta apertura se suma a la estrategia de Hyatt de ampliar su presencia en ubicaciones de alto valor cultural y económico en Alemania, sumándose a otros activos de The Unbound Collection en el país.