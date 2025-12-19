Hyatt inaugura el hotel Andaz One Bangkok, el primero de la marca en la capital de Tailandia

Archivo - Andaz One Bangkok - HYATT - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura del hotel Andaz One Bangkok, el primer establecimiento de esta marca en la capital tailandesa y el segundo en el país tras el complejo de Pattaya Jomtien Beach.

El hotel se integra en One Bangkok, el mayor distrito de uso mixto de la ciudad, ubicado en la histórica Wireless Road. El establecimiento cuenta con 244 habitaciones y suites con vistas al parque Lumphini y conexión directa con la red de transporte metropolitano y los aeropuertos internacionales de Suvarnabhumi y Don Mueang.

Diseñado por la firma local PIA, el complejo se ha concebido bajo el concepto de 'barrio vertical', incorporando elementos de la arquitectura de mediados de siglo de Tailandia y obras de artistas locales. Entre sus instalaciones destacan un salón social operativo las 24 horas, una piscina infinita en la séptima planta y un gimnasio.

La oferta gastronómica se divide en tres conceptos diferenciados: 'Jing', especializado en cocina china tradicional; 'Andaz Terrace', con propuesta asiática al aire libre; y 'Piscari', un restaurante de cocina mediterránea situado en la planta 23 que incluye una biblioteca de mariscos y un club nocturno con terraza en la azotea.