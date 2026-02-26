IAG propondrá en su junta un dividendo complementario de 0,05 euros con cargo al ejercicio 2025

Archivo - Imagen de IAG Cargo. - IAG CARGO - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

International Airlines Group (IAG) propondrá en la junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario de 0,05 euros con cargo al ejercicio 2025, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Junto al dividendo a cuenta de 0,048 euros pagado en diciembre de 2025, supone un dividendo anual de 0,098 euros por acción, lo que representa una retribución total ordinaria de 448 millones de euros.

El pago del dividendo complementario está previsto para el 29 de junio de 2026 en adelante a los accionistas inscritos en el registro el 26 de junio.

Este dividendo estará sujeto a la retención fiscal española al tipo aplicable --actualmente el 19% o 0,0095 euros por título--. lo que supondrá un importe neto por acción de 0,0405 euros.

Por otra parte, IAG ha anunciado la devolución del exceso de efectivo a los accionistas por valor de 1.500 millones de euros, que se implementará a lo largo de los próximos doce meses.

Esta devolución se iniciará con una recompra de acciones de 500 millones de euros que se completará a finales del mes de mayo de 2026.