Iberdrola se refuerza en Australia con la compra de un parque eólico de 242 MW

Parque eólico de Iberdrola en Australia - IBERDROLA

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del parque eólico Ararat, ubicado en el estado de Victoria, Australia, a Partners Group y OPTrust, según ha informado este viernes la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, que no ha revelado el importe de la operación.

La adquisición del parque eólico Ararat también es coherente con el plan 2025-2028 del grupo, presentado recientemente, que prevé inversiones totales de más de 1.000 millones de euros en Australia.

Este parque, operativo desde 2017, tiene una capacidad instalada de 242 megavatios (MW) y comercializa la mayor parte de su producción mediante contratos de compraventa de energía (PPAs) con grandes clientes, lo que proporciona flujos de caja predecibles y, en un futuro, se beneficiará del incremento esperado de precios en un contexto de creciente demanda de energía renovable en Victoria.

Iberdrola ha subrayado que esta adquisición también refuerza su capacidad para suministrar energía a su cartera de clientes empresariales con generación propia en Victoria, un estado que aspira a alcanzar un 95% de energía renovable en 2035.

Además, el parque eólico se beneficiará de los próximos proyectos de infraestructuras de transmisión, como el Western Renewable Link y el Project Energy Connect, aumentando sus opciones para exportar energía, según ha destacado la compañía energética.

"La operación, que está sujeta a ciertas condiciones habituales en este tipo de transacciones, reafirma el compromiso de Iberdrola con la expansión de las energías renovables en Australia, en línea con la estrategia de electrificación del país", ha remarcado la compañía.

El plan 2025-2028 de Iberdrola contempla una inversión total de 58.000 millones de euros, de los cuales el 85% se destinará a países con calificación A y marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos.

El Reino Unido será el principal destino de inversión, con 20.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos, con 16.000 millones, la Península Ibérica, con 9.000 millones, Brasil, con 7.000 millones, y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.