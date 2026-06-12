El Ibex 35 se alza un 1,7% y supera los 18.600 puntos, en máximos, con el petróleo por debajo de 90 dólares

(Foto de ARCHIVO) Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 1,72%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar los 18.600 puntos y situarse en los 18.604,7 enteros, con casi todos su valores en 'verde' y marcando máximos históricos.

El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que hoy caen por debajo de los 90 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" este jueves a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 2,3% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 88,3 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 2%, hasta los 85,9 dólares.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

En el plano empresarial, Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD, 'joint venture' de Grifols con el Gobierno egipcio) ha comunicado que elevará la inversión del proyecto hasta los 460 millones de euros, con los que prevé aumentar a 40 el número de centros de donación de plasma en el país hasta 2029, entre otras cosas para aumentar la capacidad de recolección hasta los tres millones de litros.

Los mayores avances del selectivo correspondían a Acciona Energía (+6,4%), IAG (+4,5%), Santander (+3,6%) y Arcelormittal (2,9%).

Por el contrario, las únicas caídas, lideradas por Repsol (-3,3%), eran las de Enagás (-1,1%), Naturgy (-0,5%), Iberdrola (-0,44%) y Endesa (-0,37%) El resto de los principales mercados europeos han amanecido con signo positivo, ya que Fráncfort y París crecían un 1,5%, Milán un 1,3% y Londres un 0,8%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,42% tras decrecer un 1,3%.

En cuanto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1571 dólares.