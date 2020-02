Ignacio Huertas (UPA-UCe) valora la "participación masiva" de los agricultores en los cortes de carretera en Extremadura

Publicado 18/02/2020 12:52:27 CET

BADAJOZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha valorado que las movilizaciones agrarias mediante cortes de carreteras que se están produciendo este martes, 18 de febrero, en distintos puntos de la región "son un éxito" con una participación "masiva" para criticar "la grave situación" del campo extremeño y español.

"Lo que tiene que servir esto es para denunciar la situación tan grave que está viviendo el campo extremeño y el campo español", así como para decirle al Gobierno español que este sector no puede "esperar más tiempo, que es necesario que se pongan medidas en marcha", ha defendido Huertas, para reivindicar en concreto medidas legislativas "que cambien la situación".

Y es que para Huertas, "hay que regular la situación de la negociación de los precios, no puede ser que aquí estemos al albor del abuso y la especulación de la industria y de la distribución, no podemos seguir con precios ruinosos porque produciendo a pérdidas no se puede continuar", sobre lo cual ha lamentado que "muchas explotaciones están desapareciendo cada día", por lo que "es necesario que de verdad cambie la situación".

En este sentido, ha confiado en que "de verdad" puedan conseguir que "esto se regule", puesto que "hay además margen suficiente para que los consumidores no paguen más dinero". "Lo que necesitamos de verdad es que los agricultores cobremos como mínimo los costes de producción más nuestro salario, que es lo mismo que pasa en otros negocios", ha apuntillado.

Seguidamente, ha expuesto que no piden "ser más que nadie" sino "no seguir siendo menos que nadie", que es lo que están reivindicando este martes con estos cortes de carreteras, a la vez que ha confiado en que el Gobierno "tome buena medida de las movilizaciones que se están realizando".

Ignacio Huertas ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo del corte de carretera de las organizaciones agrarias para reclamar precios justos, en concreto en el que se desarrolla desde las 10,00 horas en Badajoz en la salida 407 de la A-5, a la altura del centro comercial El Faro en dirección Portugal.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))