IHG Hotels incrementa un 13% su beneficio operativo en el primer semestre, hasta los 518 millones

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

IHG Hotels & Resorts cerró el primer semestre de 2025 con un incremento del 13% en su beneficio operativo, hasta alcanzar los 518 millones de euros, según informó la hotelera este viernes.

Entre enero y junio, los ingresos de la compañía se elevaron hasta los 1.007 millones de euros, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo del año anterior.

IHG inauguró 31.400 habitaciones (207 hoteles) en el semestre, un 75% más que en 2024, y firmó contratos para otros 324 hoteles. La cartera global de proyectos asciende a 338.000 habitaciones, equivalente al 34% del tamaño actual de su sistema. La compañía también superó recientemente el millón de habitaciones abiertas en su red global.

La deuda neta aumentó un 21% interanual, hasta 2.879 millones de euros, debido principalmente a la devolución de 518 millones de euros a los accionistas en dividendos y recompras de acciones.

El plan de recompra de 771 millones de euros previsto para 2025 estaba completado en un 47% a 30 de junio.

El consejero delegado, Elie Maalouf, destacó que la firma sigue "en camino de cumplir con las previsiones de beneficios anuales" y confió en que "los sólidos impulsores de crecimiento a largo plazo" se mantendrán, pese a las incertidumbres macroeconómicas a corto plazo.