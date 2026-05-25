Indra se adjudica un contrato de Renfe para el mantenimiento de su canal autoventas por casi 2,5 millones

Indra Group - CEDIDA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Indra se ha adjudicado un contrato de Renfe para el mantenimiento de su canal autoventas por casi 2,5 millones de euros, según figura en los registros del Portal Público de Contratación consultados por Europa Press.

En concreto, este convenio tiene como objetivo proveer el servicio de soporte, mantenimiento y nuevos requerimientos comerciales para el canal de autoventas de la plataforma de venta Siver y de las aplicaciones Visir y Move de Renfe viajeros.

De este modo, este contrato, licitado específicamente por la Dirección General de Renfe Viajeros, se incluye dentro de los contratos para servicios de mantenimiento y reparación de 'software'.

El importe del convenio es de 2.978.368,42 millones con impuestos y de 2.461.461,5 millones de euros sin impuestos, mientras que el plazo de ejecución del contrato es de 17 meses, por lo que cumplirá a finales del mes de septiembre del próximo año 2027.