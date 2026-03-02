Indra asegura que su personal en Oriente Próximo está "tranquilo" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

Archivo - Fachada de la sede de Indra, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha asegurado estar en contacto con el personal de la empresa española en Oriente Próximo, que se encuentra repartido entre Emiratos Árabes Unidos, Omán, Baréin y Arabia Saudí, y ha afirmado que los trabajadores se encuentran "tranquilos", tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

También ha señalado que "la actividad sigue en relación a lo que las autoridades locales de cada uno de esos países indica que se puede hacer".

"La verdad es que el conflicto es muy reciente. Por supuesto, estamos en contacto a diario con el personal que tenemos en la zona. Tenemos bastante personal en Emiratos, personal local, pero también personal español que está expatriado allí", ha asegurado Escribano en un encuentro con los medios en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde este lunes en Barcelona.

En este contexto, Escribano ha comentado que el personal está tranquilo, si bien ha reconocido que existe preocupación. "La gente está tranquila, pero, por supuesto, con la preocupación propia de lo que está pasando", ha añadido.

Por su parte, De los Mozos ha apuntado que, desde los respectivos equipos de seguridad, se han dado "directrices claras" para el personal. "En este momento no hay ninguna alarma, pero la situación es inquietante", ha señalado.

SUBIDA EN BOLSA

Respecto a la subida en Bolsa de Indra en la apertura del mercado de este lunes, en el marco de las tensiones geopolíticas, Escribano ha comentado que un "conflicto no beneficia nunca a nadie". "Entonces, es mucho mejor no sacar ninguna conclusión ni hablar sobre algo que desconocemos", ha indicado.