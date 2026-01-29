Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

Archivo - (I-D) El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra se reunirá este jueves con el objetivo de avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), si bien la cita estará marcada por las dudas en torno a la operación por parte del Gobierno, que no quiere perder el control de la principal empresa nacional de defensa, y también por la batalla judicial abierta por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.

Por un lado, la idea de Indra es seguir con el proceso de fusión por absorción de EM&E, una operación que presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de la compañía son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra en representación del 14,3% que EM&E tiene de Indra.

De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Si bien el Gobierno era el principal valedor e impulsor de la operación, al Ejecutivo le han entrado dudas acerca de la idoneidad del movimiento tal y como estaba planteado desde un principio y, más allá de los conflictos de interés presentes desde el inicio del proceso, lo que quiere evitar es perder el control de la principal empresa nacional de defensa, sobre todo en un contexto geopolítico como el actual.

En ese sentido, uno de los principales aspectos de la operación tiene que ver con la valoración final de EM&E, lo cual determinará el tipo de canje de acciones que se efectuaría en una potencial fusión por absorción y, por tanto, el peso que tendrá en el capital de Indra.

No obstante, según han indicado diversos medios como 'Expansión' y 'El Confidencial' y han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación, en el consejo de hoy se prevé que se pondrán sobre la mesa diversas alternativas a la fusión por absorción.

Cabe señalar también que, en medio de las dudas del Ejecutivo, el que ha emergido para respaldar la operación ha sido Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con un 7,24% del capital y que considera que las partes deben estar alineadas para crear un 'campeón nacional' de la defensa, según explicó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en declaraciones al diario 'Cinco Días' (que pertenece al grupo Prisa, cuyo mayor accionista es Amber).

BATALLA JUDICIAL CON GENERAL DYNAMICS

Más allá de la operación, la reunión del consejo de este jueves también estará marcada por la batalla judicial que ha iniciado Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems, cuya matriz es la estadounidense General Dynamics) contra la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano.

En concreto, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno, según adelantó Europa Press a comienzos de este año.

Se trata de la concesión de los créditos para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).

No obstante, Santa Bárbara también ha confirmado su intención de iniciar los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra la adjudicación de los propios contratos, cuyo imprte conjunto se sitúa en 7.240 millones de euros.

Al margen de la prefinanciación, que se otorgó el pasado octubre, los contratos se adjudicaron el pasado 22 de diciembre, con un presupuesto de casi 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y de 4.554 millones de euros para el de cadenas.

Sin embargo, las desavenencias actuales entre Indra y General Dynamics, que arrancaron el año pasado, cuando la primera intentó comprar a la segunda su fábrica de Trubia (Asturias) --a lo cual se negó en rotundo--, van más allá de los contratos de los obuses.

En ese sentido, Santa Bárbara también acusa de espionaje industrial a Indra en una situación en la que estaría involucrado el director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, que antes trabajaba en Santa Bárbara.

Según han indicado a Europa Press fuentes al tanto de la situación, este último conflicto habría generado mucho malestar en Indra.