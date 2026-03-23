Indra cae más de un 5% ante las dudas de la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra bajaba más de un 5% en los primeros compases de la jornada bursátil de este lunes, marcada por retrocesos generalizados, ante las dudas de la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia de la firma.

En concreto, los títulos de la empresa de defensa y tecnología caían un 5,16% en torno a las 10.20 de la mañana, hasta los 47,56 euros, siendo la empresa de todo el Ibex 35 que más perdía, en un contexto de caídas generalizadas con el selectivo cediendo más de un 2%.

El mercado reaccionaba así tras los movimientos de la semana pasada, que concluyeron en que, el pasado jueves, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se mantuviese al frente de la compañía de defensa y tecnología.

No obstante, la continuidad de Escribano en la presidencia de la empresa no parece estar asegurada, ya que este pasado viernes fue llamado a Moncloa para tratar este asunto, lo que es percibido por los inversores como fuente de inestabilidad en la cúpula de la compañía.

EM&E adoptó la decisión de renunciar a integrarse en Indra tras la petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con la mencionada operación.

De este modo, y a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra daba por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.