Indra prevé entregar a Defensa "bastantes" unidades del 8x8 Dragón este año, pero no define la cifra

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha apuntado este miércoles que la intención de su compañía es entregar "bastantes" unidades del blindado 8x8 Dragón al Ministerio de Defensa este año y ha argumentado que los retrasos que ha sufrido el programa han permitido afinar determinados aspectos del vehículo.

Sin embargo, el directivo no ha detallado el número de blindados que se entregarán al Ejército este año debido a que todavía no ha informado de ello al Ministerio de Defensa, según ha explicado De los Mozos durante su participación en el foro 'Wake Up Spain' organizado por el diario 'El Español'.

El 8x8 Dragón lo fabrica el consorcio Tess Defence, integrado por Indra, Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineerging (EM&E) y Santa Barbara Sistemas, propiedad esta última de General Dynamics.

El consorcio es el adjudicatario de un contrato del Ministerio de Defensa valorado en unos 2.000 millones de euros para la producción de 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra y para 2024 se había comprometido la entrega de 92 unidades.

Sin embargo, ese objetivo no se cumplió --no se entregó ninguna unidad-- y la situación ha generado la inquietud manifiesta del Ministerio de Defensa ante los diversos retrasos del proyecto, los cuales han obligado a reprogramar el calendario del programa en varios ocasiones.

En este contexto, De los Mozos también se ha referido a los planes de Indra para crecer en el sector de la fabricación de vehículos militares terrestres, algo para lo que la compañía creará una nueva filial.

"Va a ser uno de los ejes que más va a crecer en Europa y España hoy no tiene capacidades de (fabricación de) vehículos de tierra con empresas españolas. Tenemos un consorcio (en referencia a Tess Defence), estamos trabajando en el 8x8, pero hasta ahora esas capacidades han sido empresas de fuera de la comunidad europea y creo que es loable que España quiera desarrollar esas capacidades", ha añadido.

El directivo ha puesto como ejemplo que en el marco de la invasión rusa de Ucrania se han destruido alrededor de 10.000 blindados y que "muchas Fuerzas Armadas europeas" no han renovado vehículos en los últimos 20 años.

"Tener esa capacidad, tanto en modernización, vehículos ligeros y pesados, es loable y por eso estamos trabajando", ha agregado.

En esa línea, el presidente de Indra, Ángel Escribano, reconoció recientemente en una comparencia en el Congreso que su compañía había intentado adquirir las capacidades productivas de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias), es decir, la planta donde se fabrica el 8x8 Dragón.

Sin embargo, General Dynamics se negó a desprenderse de la fábrica, motivo por el cual Indra centra ahora su atención en la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón (denominada 'El Tallerón'), unas instalaciones que la compañía tendría que reconvertir para fabricar vehículos militares.

"Hombre, si la plataforma la hacen a la derecha... hacer otra fábrica a la izquierda (en relación a las fábricas de Trubia y la de 'El Tallerón'), ¿tiene sentido? ¿No tendría más sentido? (en referencia a que Indra compre Trubia) Pues es una hipótesis industrial. ¿Que esa hipótesis no sale? Pues habrá otras hipótesis. Y nosotros como industriales estamos viendo la mejor hipótesis que dé valor añadido a nuestro proyecto de desarrollar nuestras capacidades industriales", ha añadido De los Mozos.