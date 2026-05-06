La industria alimentaria reclama "ayudas directas" para mitigar el impacto del conflicto de Oriente Medio

Archivo - El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, en el VI Congreso de Desarrollo Sostenible, organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). - AECOC Y FIAB - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha mostrado su "preocupación" por la prolongación del conflicto bélico de Oriente Medio y su impacto en el sector, por lo que ha reclamado al Gobierno nuevas medidas que ayuden a mitigar el daño que están sufriendo muchas de sus empresas, según informa en un comunicado.

En concreto, la patronal de la industria alimentaria, que reconoce que no es posible evaluar todavía el coste estructural del conflicto, ha señalado que el impacto de la guerra se está trasladando a los precios de la energía, el incremento de los costes logísticos, de fletes y seguros, restricciones en el transporte marítimo y aéreo con la suspensión de embarques y contenedores en puertos, así como variabilidad en las fechas estimadas de llegada de productos y mercancías, entre otros muchos perjuicios que repercuten ya en la competitividad y la planificación empresarial.

"Más de dos meses después del inicio del conflicto, y aunque aparentemente los combates se han suspendido temporalmente, el sector y el conjunto de la economía seguimos sufriendo las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz", ha lamentado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

No obstante, FIAB ha valorado "positivamente" las medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora, pero consideran necesario que se amplíen las ya adoptadas y, entre otras, creen prioritario el establecimiento de un mecanismo de ayudas directas que permita compensar el incremento extraordinario de los costes derivados de la guerra.

Además, la Federación ha considerado "necesario equilibrar" la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual, por lo que solicitan una suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.

La patronal de la industria alimentaria española ha destacado la importancia de que se facilite el acceso a las materias primas y suministros amenazados por el conflicto bélico y abrir las importaciones españolas a otros mercados alternativos.

En este contexto, creen que sería "positivo" que el Ejecutivo adoptara también medidas de apoyo a la exportación y el comercio internacional mediante la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística y la simplificación de los trámites aduaneros, promoviendo asimismo la habilitación de 'green lanes' que faciliten el tránsito ágil de mercancías a través de las fronteras.

Por último y en materia laboral, FIAB ha solicitado al Gobierno que promueva instrumentos que permitan proteger el empleo en el sector en el actual contexto de "elevada incertidumbre".