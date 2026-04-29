Los ingresos de los grupos multiservicios superan los 13.200 millones en 2025, un 6,3% más, según DBK Informa

Archivo - Los grupos multiservicios superan los 13.200 millones de euros en 2025, un 6,3% más, según DBK Informa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El negocio de los grupos multiservicios, aquellos que están presentes en al menos dos sectores de limpieza, 'catering', mantenimiento de edificios, seguridad, trabajo temporal y 'call centers', ha cerrado el 2025 con 13.200 millones de euros, un 6,3% más, según ha informado este miércoles DBK Informa en un comunicado.

Asimismo, el informe ha mostrado que si se considera tanto la actividad nacional como la actividad en mercados exteriores, la facturación total ha ascendido a 14.280 millones de euros, representando el negocio generado en el extranjero el 7,4%, equivalente a unos 1.050 millones de euros.

La principal línea de negocio ha correspondido al sector de limpieza, que en 2025 ha concentrado el 34,5% de la facturación agregada en España de los grupos multiservicios, equivalente a 4.570 millones de euros.

Le siguen las actividades de 'catering' y mantenimiento de edificios, se han situado con cuotas de participación del 13,8% y 11,2% en ese año, respectivamente; a continuación se han posicionado los sectores de seguridad (10,5%) y trabajo temporal (5,8%), según cifras del informe.

Por su parte, las variaciones de los ingresos en España han oscilado en 2025 en horquillas del 5-6% en los segmentos de 'call centers' y servicios asistenciales a domicilio.

En cuanto a limpieza, mantenimiento de edificios, seguridad y trabajo temporal han mejorado sus ingresos en horquillas del 6-7%, superándose el 7,5% en el caso del 'catering'.

Paralelamente, la participación del negocio de los grupos multiservicios sobre el valor total de los mercados en los que han operado es "alta" en casos como 'catering' o servicios asistenciales a domicilio, con penetraciones del 37% y 32%, respectivamente, o limpieza, con el 30%.

Desde DBK Informa, han comentado que, en un escenario macroeconómico menos favorable, prevén que el volumen de negocio nacional conjunto de los grupos multiservicios acuse a corto y medio plazo una "moderada desaceleración del ritmo de crecimiento".