Interporc ve en los aranceles chinos una muestra de confianza en la calidad del porcino europeo

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha subrayado que los aranceles del 4,9% al 19,8% con los que China cierra su investigación 'antidumping' contra el cerdo de la UE ponen de manifiesto la confianza del país en la calidad, la seguridad alimentaria y la profesionalidad del porcino europeo.

El Ministerio de Comercio de China ha decidido imponer a partir de mañana aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% al cierre de la investigación por competencia desleal que inició hace un año sobre las importaciones procedentes de la Unión Europea de carne de cerdo y otros productos porcinos.

La horquilla de aranceles que será finalmente implementada se sitúa por debajo del rango de tarifas de hasta el 62,4% que Pekín venía aplicando de forma provisional desde septiembre sobre las importaciones de una variedad de productos de cerdo.

Interporc ha destacado que esta reducción, especialmente significativa para las compañías españolas, es fruto de la "intensa cooperación técnica y diplomática mantenida con las autoridades chinas" durante los últimos meses .

En este contexto, la organización interprofesional ha subrayado que tanto Interporc como las empresas exportadoras españolas han colaborado de manera "activa y transparente", manteniendo un contacto "estrecho" con las administraciones de China y de España en un escenario internacional complejo, en el que resulta clave garantizar unas relaciones comerciales basadas en el diálogo, el rigor técnico y el respeto a las normas internacionales .

Según la Interprofesional, estas reducciones evidencian la confianza de China en la calidad, la seguridad alimentaria y la profesionalidad del porcino europeo, así como en la capacidad de respuesta y la transparencia de las compañías y de la propia Interprofesional española, cuya aportación ha sido "clave" a lo largo de todo el proceso .

En un mercado global en el que China se consolida como principal destino del porcino de la Unión Europea, con más de 1,1 millones de toneladas importadas en 2024, estas cifras refuerzan el valor competitivo del sector europeo y su sólida reputación entre los compradores del gigante asiático .

Interporc ha incidido en que este resultado debe leerse también en clave estratégica, al considerar que el sector porcino europeo no solo ha defendido con eficacia sus intereses comerciales, sino que ha reforzado su vínculo con un socio global de referencia, demostrando que el compromiso con las buenas prácticas comerciales y la transparencia se traduce en beneficios concretos para las exportaciones europeas.

CAUSA UN DAÑO "IMPORTANTE" A LA INDUSTRIA NACIONAL

Al cierre de su investigación, abierta en junio de 2024 a instancias de la Asociación de Ganadería de China, el Ministerio de Comercio del gigante asiático ha concluido que la carne de cerdo y sus subproductos importados estaban siendo objeto de 'dumping' a causa de las importaciones desde la UE, "causando un daño importante a la industria nacional".

De este modo, las autoridades chinas han determinado la imposición a partir del 17 de diciembre de 2025 de "derechos antidumping" a la carne de cerdo y sus subproductos importados originarios de la Unión Europea. Estos gravámenes sobre las importaciones desde la UE de carne de cerdo y sus subproductos tendrán una vigencia de cinco años.

En concreto, la investigación del Ministerio de Comercio de China se ha enfocado hacia productos procesados a partir de cerdos sacrificados, incluyendo carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada; despojos de cerdo frescos, refrigerados y congelados; grasa y manteca de cerdo frescas, refrigeradas, congeladas, secas, ahumadas, saladas o encurtidas que no estén refinadas ni extraídas por otros métodos y que no contengan carne magra; así como casquería, refrigerada, congelada, seca, ahumada, salada o encurtida.

Según la información del Ministerio de Comercio de China, el impacto para las empresas españolas que exportan su producción al país oscilará entre el 4,9% aplicable a Litera Meat, el menor arancel previsto, y el 9,8%, que será la tarifa del resto de empresas españolas del sector afectadas, incluyendo Argal Alimentación, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, ElPozo Alimentación, Noel Alimentaria, Friselva, Industrias Cárnicas Tello, Corporación Alimentaria Guissona o Incarlopsa.

De su lado, las cárnicas neerlandesas VION Boxtel, VION Groenlo, VION Apeldoorn y VION Scherpenzeel se verán afectadas por un gravamen del 19,8%, el más elevado previsto.