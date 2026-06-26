Izertis cierra una financiación sindicada de 133,5 millones de euros para impulsar su crecimiento

Archivo - La directora financiera de Izertis, Lourdes Argüelles - IZERTIS - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izertis ha suscrito un contrato de financiación sindicada con un sindicato formado por ocho entidades financieras por un importe total de 133,5 millones de euros y un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento, ha informado este viernes la consultora tecnológica.

Los bancos Santander y Sabadell han actuado como aseguradores y 'bookrunners' del sindicato, en el que también participan CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cajamar, EBN Banco de Negocios, Bankinter y Banca March.

La financiación se articula en tres tramos: un tramo destinado a la refinanciación de la deuda existente de Izertis; un tramo orientado a financiar operaciones de crecimiento corporativo; y una línea de crédito 'revolving' para cubrir necesidades corporativas generales y de circulante del grupo.

La firma de esta financiación se produce tras la autorización otorgada al consejo de administración de Izertis por parte de la junta general de accionistas celebrada el pasado mes de mayo para negociar y formalizar un contrato de financiación sindicada con otorgamiento de garantías.

En dicha junta, los accionistas respaldaron el uso de este tipo de instrumentos dentro de un conjunto más amplio de herramientas financieras, incluyendo financiación sindicada.

La consultora tecnológica ha señalado que esta operación se enmarca en la evolución reciente del grupo, que en 2025 registró 166,9 millones de euros de ingresos y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 24,1 millones.

"Esta financiación nos permite optimizar nuestro perfil de deuda, reforzar la liquidez y, sobre todo, ganar capacidad para seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento con disciplina financiera", ha destacado Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis.

En este contexto, la nueva financiación amplía la capacidad de inversión de Izertis y facilita la ejecución de su estrategia.

La compañía mantiene como referencia su plan de negocio 2030, que fija como objetivo alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de Ebitda, apoyándose en el crecimiento orgánico e inorgánico, el impulso de la internacionalización y el desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad, datos e inteligencia artificial, entre otras.