Izertis dispara un 87,5% su beneficio en el primer semestre, con 2,47 millones

Archivo - El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, toca la campana por el comienzo de la cotización de la compañía en el Mercado Principal de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica española Izertis obtuvo un beneficio neto atribuido de 2,47 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 87,5% en comparación con las ganancias de 1,32 millones de euros obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según la información publicada por la compañía este martes.

La facturación de la empresa entre enero y junio alcanzó los 75,38 millones de euros, un 19,21% más que los 65,23 millones de euros de la primera mitad del curso previo.

Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 5,43 millones de euros, una cifra que supone un avance interanual del 13,57% en comparación con los 4,78 millones de euros del primer semestre de 2024.

Izertis ha indicado en un comunicado que su resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado --una magnitud ajustada en la cual se utilizan medidas alternativas del rendimiento-- alcanzó los 11 millones de euros en el periodo.

En tanto, la deuda financiera neta de la compañía cerró el primer semestre del curso en 64,36 millones de euros, un 7,83% más que los 59,68 millones de euros de hace un año, si bien la ratio de apalancamiento sobre el Ebitda normalizado se mantuvo en un múltiplo de 2,9 veces.

De este modo, la empresa ha destacado su "sólido posicionamiento" en el sector de la consultoría tecnológica y ha afirmado que avanza "con paso firme" hacia los objetivos de su plan estratégico hasta 2030, con el que prevé alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros en ebitda normalizado.

"Los resultados muestran nuestra sólida posición y nuestra fortaleza financiera, que nos permitirá mejorar nuestra competitividad y continuar creciendo de una forma sostenible y global. Se trata de un paso más en la hoja de ruta que hemos marcado en nuestro 'Business Plan 2030', que servirá para construir en Europa una marca de referencia de consultoría tecnológica", ha resaltado la directora financiera de Izertis, Lourdes Argüelles.