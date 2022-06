Junta exige explicaciones al Gobierno tras no conceder la ayuda de 249 millones a Abengoa: "Dos informes lo avalaban"

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha pedido este miércoles explicaciones al Ejecutivo nacional ante la negativa de la ayuda de 249 millones de euros a la multinacional Abengoa aún teniendo dos informes que sí lo avalaban, encargados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Esta decisión hace daño a la economía española y andaluza", ha señalado.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha advertido de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "miente y no es la primera vez" al defender, en el Congreso de los Diputados, que Abengoa podría estar reflotada si la Junta le hubiese concedido los 20 millones solicitados y que le fueron denegados.

"¿Va a depender el rescate de Abengoa de los 20 millones de la Junta y no de los 249 millones que iba a poner la SEPI, perteneciente al Estado?", ha advertido Bendodo, quien ha insistido en pedir explicaciones al Gobierno central y en "no desviar la atención" sobre Andalucía que "no tiene las herramientas".

En concreto, ha explicado que la Junta ha hecho "todo lo que estaba en su mano" por ayudar a la compañía, pero sabiendo, como le explicaron sus servicios jurídicos, que "no tiene la herramienta" para otorgar ayudas directas a empresas.

El portavoz del Gobierno andaluz ha explicado que la SEPI contrató a dos consultoras para asesorar sobre si concedía la ayuda que Abengoa solicitaba y "las dos dijeron que avalaban el rescate de la compañía", pero "el Gobierno no ha querido darla y tendrá que explicar por qué".

"Creo que no ha querido dar la ayuda a Abengoa por otras razones, que lo explique", ha insistido Bendodo, quien se ha mostrado "sorprendidísimo" porque el Gobierno tenía las herramientas avaladas por dos informes "y no lo ha hecho". "Estamos ansiosos por escuchar las explicaciones", ha subrayado.

"No entendemos que una andaluza quiera castigar a Andalucía", ha reprochado a Montero, toda vez que ha vuelto a destacar que, "teniendo informes internos de la SEPI que avalaban conceder la ayuda, ha hecho oídos sordos y ha decidido políticamente que no".

En este sentido, ha reprochado que el Ejecutivo nacional tenga "una doble vara de medir" a la hora de conceder ayudas a empresas, ya que sí las ha otorgado a otras empresas que representan 18.000 empleos y no a Abengoa, que cuenta con 11.000 empleos.

"Pedimos seriedad y la misma vara de medir para todo el mundo. Es muy grave que se encarguen informes para ver si concedes ayudas, estos sean favorables y, aún así, no las concedas", ha concluido.